ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массовые проверки автомобилистов продлятся до 28 июня, сообщают «Известия».

Профилактические мероприятия охватят Ивановскую, Тамбовскую, Мурманскую, Ульяновскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую и Рязанскую области. Главной задачей инспекторов станет поиск нетрезвых водителей.

«Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», – заявил представитель ГУОБДД МВД Антон Белан.

В ведомстве напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения грозит лишением прав на срок до двух лет и крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, автоинспекторы призвали родителей следить за детьми в летний период и исключить их доступ к ключам от машин.

Правоохранители также подчеркнули, что езда на питбайках по дорогам общего пользования категорически запрещена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года МВД предложило тестировать автомобилистов на состояние опьянения с помощью анализа слюны.

В начале июня столичные правоохранители задержали мужчину за наезд на двухлетнего мальчика в жилом дворе.