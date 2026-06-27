Число пострадавших при ударе по музею «Самбекские высоты» достигло 12 человек

При атаке дронов на музейный комплекс «Самбекские высоты» пострадали 12 человек

Tекст: Вера Басилая

Слюсарь сообщил в Max, что в медицинские учреждения доставлены десять граждан, еще двоим оказали врачебную помощь на месте происшествия. Ранее сообщалось об 11 раненых, однако экстренные службы обновили информацию.

Удар пришелся по основному комплексу зданий, при этом сама историческая экспозиция предварительно не повреждена.

«Вражеская атака на «Самбекские высоты» – акт особого цинизма со стороны ВСУ», – подчеркнул глава области.

Он добавил, что украинские формирования ударили по народному памятнику, возведенному на пожертвования в честь подвига советских солдат при прорыве обороны на реке Миус в 1943 году. Сейчас на территории комплекса продолжают работу оперативные службы.

Украинский беспилотник попал на территорию музея «Самбекские высоты» в результате воздушной атаки.

СК возбудил дело после атаки беспилотника на ростовский музей.