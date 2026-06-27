Беспилотник ВСУ атаковал музейный комплекс в Ростовской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты»», – сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max. Он уточнил, что детонации и пожара не произошло.

По оперативным данным, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция, предварительно, не пострадала. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.

Глава региона назвал атаку на музейный комплекс актом особого цинизма со стороны украинских сил.

Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один человек погиб при атаке украинских беспилотников на город Гуково.

Несколькими днями ранее в Миллеровском районе из-за падения обломков дрона загорелась емкость с топливом.

В конце мая двое мирных жителей пострадали при ударе по частному дому в Таганроге.