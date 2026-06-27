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Беспилотник ВСУ атаковал музейный комплекс в Ростовской области
Беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты»», – сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max. Он уточнил, что детонации и пожара не произошло.
По оперативным данным, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция, предварительно, не пострадала. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.
Глава региона назвал атаку на музейный комплекс актом особого цинизма со стороны украинских сил.
Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один человек погиб при атаке украинских беспилотников на город Гуково.
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