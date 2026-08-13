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Российский разведчик вынес секретные данные спецназа ВСУ из тыла противника
Российский разведчик вынес секретные данные спецназа ВСУ
Разведчик 9-го разведбатальона группировки войск «Центр» с позывным Каин под плотным огнем противника вынес ценные разведданные, принадлежавшие украинскому спецназовцу, рассказал командир разведвзвода с позывным Копейка.
«Боец мой, Каин, он забрал телефон у украинца и карту, и под плотным вражеским огнем, считай, из окружения вышел. Через поле также. Я запросил помощь у союзников, закинули три дымовых снаряда, чтобы через поле его не было видно, потому что если бы он пошел в зеленку, его бы там встретили украинцы, они там были», – рассказал он ТАСС.
По словам командира, изъятые устройства принадлежали бойцу украинского спецназа. В них содержались важные сведения о расстановке подразделений на линии боевого соприкосновения.
Руководство операцией по спасению разведчика осуществлял командир батальона, Герой России с позывным Лотос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России Лотос возглавил прорыв обороны ВСУ в Шевченко. Разведчик группировки «Центр» четыре месяца работал в тылу ВСУ. Российские разведчики выявили позиции ВСУ по сигналам Starlink.