Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
СК возбудил дело после атаки беспилотника на ростовский музей
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, передает РИА «Новости». Атака беспилотного летательного аппарата пришлась на территорию мемориального комплекса.
В ведомстве прокомментировали ситуацию: «Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»». Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа с участием военных криминалистов.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь уточнял, что в результате воздушного удара травмы получили 12 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» без последующего возгорания.
Неделей ранее в результате налета дронов на город Гуково погиб один мирный житель.
В середине июня обломки сбитого аппарата спровоцировали пожар на гражданском объекте в Миллеровском районе.