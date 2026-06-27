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Полковник США заявил о неспособности Европы противостоять России
Полковник США Макгрегор: Армии Европы не смогут противостоять России
Вооруженные силы стран Европы не обладают достаточной мощью для противостояния России в случае гипотетического военного конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам Макгрегора, Вооруженные силы европейских стран не смогут противостоять России в случае военного конфликта. передает Ura.ru.
«Их армии слабы. Они никак не смогут захватить Россию», – отметил отставной офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Москва совершенно не стремится к развязыванию военного конфликта с европейскими государствами.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер спрогнозировал быстрый разгром вооруженных сил Европы в случае прямого столкновения с Россией.