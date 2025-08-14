Американский аналитик Риттер признал неспособность Европы вести войну с Россией

Tекст: Вера Басилая

Европа будет разгромлена Россией в случае прямого военного столкновения, заявил бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер, передает ТАСС.

Риттера спросили, могут ли европейские страны возобновить конфликт на Украине, если их не устроит мирное соглашение. В ответ он отметил: «На какие ресурсы? 16% населения Германии заявили, что готовы сражаться за свою страну, если в нее вторгнутся. Это означает, что 84% из них не будут сражаться за свою страну. А теперь попросите немцев вторгнуться в другую страну. Сколько немцев будут готовы сражаться и умереть в этом случае? Ответ будет, скорее всего, ноль».

По словам Риттера, ситуация на Украине коренным образом отличается от прошлых конфликтов. Он подчеркнул: «Тактика, которую я знаю со времен холодной войны, больше не применима».

Риттер также объяснил, что российская армия значительно продвинулась в области беспилотной войны, и в случае ввязывания европейских военных в конфликт, российская армия их уничтожит.

Британия отказалась размещать военный контингент на Украине.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.