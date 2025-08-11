Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).7 комментариев
Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.
Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.
Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.
«Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.
В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».
Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.