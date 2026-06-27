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Жители Астрахани массово отравились готовой едой из местного гастронома
В Астраханской области с сальмонеллезом госпитализировали 12 человек
В Астрахани 12 человек оказались в больнице с подтвержденным сальмонеллезом после того, как съели готовую еду из гастронома, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«По предварительным данным, в Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос», – заявили в ведомстве.
За медицинской помощью обратились как минимум 12 пострадавших. Все они сейчас находятся в стационаре и получают необходимое лечение. Лабораторные исследования подтвердили у пациентов наличие сальмонеллеза, передает ТАСС.
Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на происшествие. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях правоохранители задержали владельца кафе в Волгоградской области из-за массового заражения посетителей сальмонеллезом.
В начале июня вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере под Калининградом.
Месяцем ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления клиентов точки общественного питания в Пятигорске.