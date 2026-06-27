Жители Астрахани массово отравились готовой едой из местного гастронома

В Астраханской области с сальмонеллезом госпитализировали 12 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

«По предварительным данным, в Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос», – заявили в ведомстве.

За медицинской помощью обратились как минимум 12 пострадавших. Все они сейчас находятся в стационаре и получают необходимое лечение. Лабораторные исследования подтвердили у пациентов наличие сальмонеллеза, передает ТАСС.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на происшествие. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях правоохранители задержали владельца кафе в Волгоградской области из-за массового заражения посетителей сальмонеллезом.

В начале июня вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере под Калининградом.

Месяцем ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления клиентов точки общественного питания в Пятигорске.