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Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
Захарова призвала решать вопросы недвижимости России в Польше через консультации
Разногласия вокруг здания бывшего российского генерального консульства в Гданьске необходимо урегулировать путем двусторонних консультаций и заключения нового межправительственного соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала намерения польских властей изъять здание дипмиссии в Гданьске, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Москва неоднократно выступала за цивилизованный подход к имущественным спорам.
«Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – заявила дипломат.
В ноябре прошлого года власти Польши закрыли генеральное консульство России в Гданьске.
В апреле текущего года польский МИД обесточил здание дипломатического представительства из-за якобы имеющейся задолженности.
Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу иска об изъятии российской государственной собственности.