Кремль отреагировал на решение Польши закрыть генконсульство России в Гданьске

Песков: Решение о закрытии консульства в Гданьске далеко от здравомыслия

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение польских властей лишить Россию последнего действующего генконсульства в Гданьске не имеет ничего общего с логикой, передает ТАСС.

«Это надо спрашивать в Варшаве, с чем это связано. Но это никак не связано со здравомыслием», – отметил Песков.

Он подчеркнул, что подобный шаг отражает полную деградацию двусторонних отношений и стремление польского руководства свести на нет дипломатические и консульские контакты.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве разрешения, однако отметил, что разрывать дипломатические связи Варшава не планирует. В октябре 2024 года и в мае 2025 года Польша уже закрывала консульские учреждения РФ в Познани и Кракове, объясняя свои действия обвинениями в организации актов диверсии российской стороной. В ответ Россия прекратила работу польских генконсульств в Петербурге и Калининграде. Сейчас на территории России у Польши осталось только генконсульство в Иркутске и посольство в Москве.

Ранее польские власти приняли решение о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске.

На железнодорожном участке между Варшавой и границей с Украиной обнаружили повреждение путей.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о причастности России к этому инциденту, но подчеркнул, что стопроцентной доказанности пока нет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что диверсию совершили двое граждан с Украины, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами и уже покинули Польшу.

