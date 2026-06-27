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Власти Польши подали иск об изъятии здания консульства России
Польские власти через суд хотят отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.
Польская сторона намерена официально изъять российскую государственную собственность, передает РИА «Новости». Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу соответствующего заявления. «В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», – сообщил чиновник.
Речь идет о здании на улице Батория, ранее переданном российской стороне в бессрочное и безвозмездное пользование. По словам заместителя мэра города Эмилии Лодзиньской, Москве предложат добровольно отдать объект. Дипмиссия прекратила работу в декабре 2025 года по требованию Варшавы.
Территорию продолжал охранять единственный сотрудник, который не пустил внутрь пытавшихся захватить помещения чиновников. В ответ местные власти отключили зданию отопление и электроснабжение. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рекомендовала инициаторам изъятия просчитать последствия таких шагов.
Ранее Польша закрыла российские генеральные консульства в Познани и Кракове. В качестве ответной меры Москва отозвала согласие на работу польских представительств в Петербурге, Калининграде и Иркутске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральное консульство России в польском Гданьске официально прекратило работу в декабре прошлого года.
Спустя несколько дней находящиеся на территории объекта люди не впустили внутрь чиновников местной администрации.
В середине текущего месяца Министерство иностранных дел РФ пообещало болезненные меры при посягательстве на российскую дипломатическую недвижимость.