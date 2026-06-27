  • Новость часаОсвобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как молодежь решает задачи национального масштаба
    Эксперт объяснил новый обмен ударами Ирана и США
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    Власти Польши подали иск об изъятии здания консульства России
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    13 комментариев
    27 июня 2026, 12:19 • Новости дня

    Власти Польши подали иск об изъятии здания консульства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти через суд хотят отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.

    Польская сторона намерена официально изъять российскую государственную собственность, передает РИА «Новости». Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу соответствующего заявления. «В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», – сообщил чиновник.

    Речь идет о здании на улице Батория, ранее переданном российской стороне в бессрочное и безвозмездное пользование. По словам заместителя мэра города Эмилии Лодзиньской, Москве предложат добровольно отдать объект. Дипмиссия прекратила работу в декабре 2025 года по требованию Варшавы.

    Территорию продолжал охранять единственный сотрудник, который не пустил внутрь пытавшихся захватить помещения чиновников. В ответ местные власти отключили зданию отопление и электроснабжение. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рекомендовала инициаторам изъятия просчитать последствия таких шагов.

    Ранее Польша закрыла российские генеральные консульства в Познани и Кракове. В качестве ответной меры Москва отозвала согласие на работу польских представительств в Петербурге, Калининграде и Иркутске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральное консульство России в польском Гданьске официально прекратило работу в декабре прошлого года.

    Спустя несколько дней находящиеся на территории объекта люди не впустили внутрь чиновников местной администрации.

    В середине текущего месяца Министерство иностранных дел РФ пообещало болезненные меры при посягательстве на российскую дипломатическую недвижимость.

    26 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в столице США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики предали огласке переговоры украинского радикала Кирилла Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), предлагавшего заложить бомбы в людных местах Вашингтона ради максимального числа жертв.

    Запись разговора живущего в Киеве агента СБУ опубликовала ФСБ. На аудио злоумышленник призывает организовать взрывы в США в преддверии 4 июля или другого национального праздника, передает ТАСС.

    «Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов», – заявляет Макаренко своим последователям. Он также добавил, что американцам необходимо напомнить об отсутствии безопасных мест.

    Ведомство ранее сообщало о причастности Макаренко к координации подростка из Дагестана, планировавшего преступления. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Мужчина отвечает за создание тайников со взрывчаткой на территории России, а также организует нападения на школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы выявили связь задержанного в Дагестане злоумышленника с киевским праворадикалом.

    Несколькими днями ранее силовики предотвратили двойной теракт украинских смертниц в Пятигорске.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил о спонсировании диверсий на российской территории украинскими преступными группировками.

    Комментарии (11)
    26 июня 2026, 15:01 • Новости дня
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сергей Иванов, ранее занимавший посты министра обороны и спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, скончался в возрасте 73 лет.

    О смерти государственного деятеля сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ в Max.

    «Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», – говорится в заявлении организации.

    Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филологического факультета ЛГУ и высшие курсы КГБ СССР в Минске. Долгие годы политик работал в органах госбезопасности, включая Службу внешней разведки и ФСБ.

    В конце 1990-х стал заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С 2001 по 2007 год Иванов руководил Министерством обороны. До 2011 года он занимал посты первого вице-премьера и зампреда правительства.

    С 2011 по 2016 год государственный деятель возглавлял администрацию президента России. Вплоть до 2026 года он трудился специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам экологии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

    Позже российский лидер исключил бывшего министра обороны из состава Совета безопасности страны.

    Комментарии (15)
    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин назначил Клещева заместителем руководителя Россотрудничества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества, указом определив вступление документа в силу со дня подписания.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нем говорится: «Назначить Клещева Алексея Константиновича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту, указ вступает в силу со дня подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин уволил Дмитрия Поликанова с поста заместителя руководителя Россотрудничества.

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества.

    Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объявил о планах вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    Комментарии (13)
    27 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ.

    Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Президент поблагодарил их учителей за то, что те открывали детям «безграничный мир знаний», поддерживали их в трудные моменты и помогали раскрыть способности, отмечая важность их миссии.

    Президент отметил, что «школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты».

    Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.

    «Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьётесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», – заявил Путин.

    Он пожелал молодым людям найти свое призвание, постоянно развиваться, помнить школьные уроки дружбы, взаимовыручки и любви к Родине. «Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал верить в себя и свое призвание.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года.

    Комментарии (4)
    26 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower (China Zun), сообщил телеканал CNN.

    Высота здания составляет 109 этажей, передает РБК. Из строения немедленно эвакуировали людей, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил CNN.

    По предварительным данным, в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиационной компании. После удара на прилегающие улицы упали крупные обломки здания и части воздушного судна, пишет The New York Times.

    По словам очевидца, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    В июне легкомоторный самолет сгорел при неудачной посадке на варшавском аэродроме.

    В апреле текущего года воздушное судно врезалось в здание на территории австралийского аэропорта Аделаиды.

    В начале прошлого года легкий самолет упал на здание в американском штате Калифорния.

    Комментарии (5)
    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

    Комментарии (9)
    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

    Комментарии (14)
    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


    Комментарии (5)
    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

    Комментарии (36)
    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

    Комментарии (11)
    26 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В грузинском парламенте вспыхнула масштабная потасовка между представителями правящей партии и оппозицией во время выступления премьер-министра.

    В конфликте сошлись депутаты правящей политической силы «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиционной партии «Гахария за Грузию», передает ТАСС.

    Потасовка началась после словесной перепалки. Оппозиционер Георгий Шарашидзе с трибуны раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выступавшего с отчетом. Из-за обострения ситуации выступление было прервано.

    В числе участников драки оказался трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, представляющий «Грузинскую мечту». Местные телеканалы распространили кадры конфликта, а прямая трансляция заседания была остановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года премьер-министр Ираклий Кобахидзе возглавил правящую партию «Грузинская мечта».

    В мае 2024 года депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались во время обсуждения закона об иноагентах.

    Месяцем ранее оппозиционный депутат Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

    Комментарии (10)
    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Комментарии (6)
    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

    Комментарии (8)
    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

    Комментарии (21)
    Главное
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть
    НАСА сообщило о подготовке миссии по спасению обсерватории Swift

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Как молодежь решает задачи национального масштаба

    Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил институт. Молодые инженеры, врачи и айтишники не просто ищут работу – они создают технологии, которых в России еще не было. И многие из них прямо говорят, что хотят работать на развитие страны, подарившей им шанс реализовать себя. Подробности

    Перейти в раздел

    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов

    Многомиллиардный контракт, который должен был стать символом возрождения военно-морской мощи Германии, превратился в одну из крупнейших неудач в истории оборонных закупок ФРГ. Из-за постоянных срывов сроков, проблем с программным обеспечением и резкого удорожания проекта власти приняли решение отказаться от строительства перспективных фрегатов F126, безвозвратно потратив на эту программу более двух млрд евро. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации