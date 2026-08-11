В НЦ «Россия» стартовал форум волонтерских инициатив «Меридиан доброй воли»

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие собрало представителей органов государственной власти, экспертного сообщества и общественных объединений из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

«У каждого из нас свой профессиональный опыт, свои общественные проекты и национальные традиции добровольчества, но всех нас объединяет стремление участвовать в жизни общества, помогать людям и вместе находить решения значимых социальных и гуманитарных задач», – обратилась к участникам исполнительный директор Политологического центра «Север – Юг» Анжелика Трапезникова.

Она уточнила, что современное добровольчество – это гораздо больше, чем отдельные акции помощи. «Это пространство гражданской ответственности, профессионального развития, общественного диалога и международного сотрудничества. Именно добровольческие инициативы часто становятся основой устойчивых человеческих связей. Работая над общими задачами, люди из разных стран лучше узнают друг друга, учатся слышать разные точки зрения и находить новые возможности для сотрудничества», – добавила Трапезникова.

Руководитель Департамента международного сотрудничества Ассоциации «Добро.рф» Лейла Бадалова напомнила, что 2024 год был объявлен Годом волонтерского движения в СНГ, а затем эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН.

Свои приветствия участникам форума также направили представители делегаций государств – участников СНГ. В частности, член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев отметил значительный потенциал развития волонтерского движения.

«Развитие волонтерских инициатив – это экологическое, социальное, культурное, цифровое волонтерство. Много-много разных интересных направлений <...> Если объединить волонтерский фонд шести наших стран, это не десятки тысяч, не сотни тысяч и даже не миллионы. Это десятки миллионов волонтеров. Я надеюсь на то, что два дня нашей совместной работы приведут к тому, что мы создадим нечто большее, нечто интересное, нечто важное», – сообщил он.

На открытии форума подписан Меморандум о сотрудничестве между Молодежным объединением Ассамблеи народа Киргизии и Политологическим центром «Север – Юг». Документ закладывает основу для развития долгосрочного партнерства и реализации совместных проектов.

По итогам мероприятия планируется принять Карту партнерских инициатив «Меридиан доброй воли – 2026». Этот документ определит приоритетные направления развития международного сотрудничества добровольческих организаций государств СНГ.