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Анонсированы переговоры президентов России и Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в субботу, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе», – отметила она. Рабочий визит главы белорусского государства в Россию продолжается, передает РИА «Новости».
Накануне Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран уже провели переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.
Политики сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее исключил подписание документов по итогам этой встречи.