Полиция опровергла сообщения об арестах в резиденции президента Южной Кореи

Полиция опровергла сообщения об аресте и.о. главы охраны отстраненного президента Южной Кореи

Tекст: Антон Антонов

У правоохранителей есть ордер на арест Юн Сок Еля, а также и.о. главы его службы охраны Ким Сон Хуна и начальника управления охраны Ли Гван У. KBS указывает, что никто из них не арестован, передает ТАСС.

«Ренхап» сообщило, что произошла попытка задержать Ким Сон Хуна. Ему был предъявлен ордер. Он обвиняется в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом, передает РИА «Новости».

СМИ со ссылкой на сотрудника Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих сообщают, что столкновений с применением насилия между правоохранительными органами и службой охраны президента «фактически не было».

Адвокат президента Сок Дон Хен заявил, что Юн Сок Ель принял решение лично явиться в управление. По словам адвоката, президент планирует выехать, как только следователи и полиция покинут территорию резиденции и завершится подготовка к его перемещению. Он «также планирует лично обратиться к народу».

Напомним, СМИ заявили, что Ким Сон Хун и Ли Гван У арестованы. Правоохранители пытаются арестовать временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Еля.