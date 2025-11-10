Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.7 комментариев
Ульянов указал на невнятную позицию США по ядерным испытаниям
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона относительно возможного возобновления ядерных испытаний.
Российский дипломат Михаил Ульянов заявил, что позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний до сих пор остается неясной. Он отметил, что американская сторона после публикации президента США в соцсетях, вызвавшей обсуждение о возможных испытаниях, так и не предоставила конкретных разъяснений по поводу своих намерений.
«Несмотря на ряд резонансных заявлений, позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной», – подчеркнул он на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Текст обращения размещен в официальном Telegram-канале постпреда РФ в Вене.
Ульянов добавил, что Россия, в отличие от США, полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выступает за скорейшее вступление документа в силу. Он добавил, что считает крайне важным обсуждение вопроса в рамках Организации, поскольку он напрямую касается ее мандата.
Дипломат отдельно подчеркнул необоснованность обвинений в том, что Россия якобы проводит ядерные испытания, назвав подобные заявления ложными и недопустимыми. Возобновление таких испытаний, по словам Ульянова, может нанести серьезный урон международной безопасности и режиму нераспространения ядерного оружия.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не предоставляли разъяснений по высказываниям президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний.
Пентагон отметил, что возвращение к ядерным испытаниям может усилить систему ядерного сдерживания и уменьшить вероятность ядерной войны.
МИД России приступил к выполнению поручения Владимира Путина по подготовке возможных ядерных испытаний после обсуждения этой темы на заседании Совета безопасности 5 ноября.