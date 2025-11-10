Ульянов указал на невнятную позицию США по ядерным испытаниям

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский дипломат Михаил Ульянов заявил, что позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний до сих пор остается неясной. Он отметил, что американская сторона после публикации президента США в соцсетях, вызвавшей обсуждение о возможных испытаниях, так и не предоставила конкретных разъяснений по поводу своих намерений.

«Несмотря на ряд резонансных заявлений, позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной», – подчеркнул он на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Текст обращения размещен в официальном Telegram-канале постпреда РФ в Вене.

Ульянов добавил, что Россия, в отличие от США, полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выступает за скорейшее вступление документа в силу. Он добавил, что считает крайне важным обсуждение вопроса в рамках Организации, поскольку он напрямую касается ее мандата.

Дипломат отдельно подчеркнул необоснованность обвинений в том, что Россия якобы проводит ядерные испытания, назвав подобные заявления ложными и недопустимыми. Возобновление таких испытаний, по словам Ульянова, может нанести серьезный урон международной безопасности и режиму нераспространения ядерного оружия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не предоставляли разъяснений по высказываниям президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

Пентагон отметил, что возвращение к ядерным испытаниям может усилить систему ядерного сдерживания и уменьшить вероятность ядерной войны.

МИД России приступил к выполнению поручения Владимира Путина по подготовке возможных ядерных испытаний после обсуждения этой темы на заседании Совета безопасности 5 ноября.