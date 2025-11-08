  • Новость часаРабота всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    8 ноября 2025, 17:27 • Новости дня

    Лавров: России не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не давала разъяснений по словам президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Москва не получала по дипломатической линии объяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, судя по комментариям из Вашингтона, единого понимания, что имел в виду президент Соединенных Штатов, у американской администрации нет.

    Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет указывал, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

    Сам Трамп поручал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о необходимости разъяснений от американской стороны по поводу этих испытаний.

    7 ноября 2025, 10:55 • Новости дня
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше

    Президент Казахстана Токаев назвал Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше

    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Белом доме назвал президента США Дональда Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше.

    В ходе саммита «Центральная Азия – США», который состоялся в Вашингтоне, Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу, передает АКИpress.

    «Вы – великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые мы ценим, обратно в политику США, внутреннюю или внешнюю», – заявил Токаев Трампу.

    Он отметил, что миллионы людей и лидеров благодарны Трампу, а его политика поддерживается по всему миру.

    Токаев подчеркнул, что благодаря Трампу закончились восемь войн за восемь месяцев, и Америка при нем вступает в «золотой век», реализуя видение «сделаем Америку вновь великой». Он добавил, что это вдохновляет руководство и народ Казахстана строить справедливое государство на основе закона и порядка.

    В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия – США» (C5+1). В нем приняли участие президент США и лидеры стран Центральной Азии.

    Ранее Токаев сообщил Трампу, что Казахстан намерен объявить о решении присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии.

    Президенты Узбекистана и Туркмении вели диалог с Трампом на русском языке на саммите «Центральная Азия – США».

    7 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп назвал нежелание России прекратить боевые действия преградой саммиту

    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Дональд Трамп заявил, что основной преградой для проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине, передает ТАСС. Об этом он рассказал во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. В ответ на вопрос о причинах задержки саммита Трамп отметил: «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    6 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 млн долларов за винодельню
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 млн долларов за винодельню
    @ Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках судебного спора о французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов.

    Американский актер Брэд Питт потребовал через суд компенсацию в размере 35 млн долларов от своей бывшей супруги Анджелины Джоли по делу о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма. Иск был подан в ноябре 2022 года из-за продажи Джоли своей доли винодельни третьей стороне без согласия Питта, что, по его словам, нарушило их прежние договоренности.

    Питт настаивал, что сделка была несогласованной, тогда как Джоли отрицала необходимость получения его разрешения. В конце октября 2025 года, по данным издания, Питт представил суду электронную переписку Джоли с юристами, считая эти письма доказательством его позиции. Адвокат Джоли отметил: «Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства – дело рук самого Питта, он предъявляет Джоли иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба... ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб».

    Судебные документы указывают, что Питт и его команда предлагали Джоли 55 миллионов долларов за ее долю в Miraval, однако она отказалась от этих переговоров и реализовала свою часть компании Stoli. Джоли мотивировала отказ требованием Питта о подписании соглашения о неразглашении, которое запрещало бы обсуждение не только продажи, но и любых подробностей личной жизни, включая обвинения в насилии с его стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юридические документы раскрыли новые подробности о конфликте Анджелины Джоли и Брэда Питта вокруг поместья Chateau Miraval и последствиях их семейной жизни. Брэд Питт стал владельцем особняка на Голливудских холмах за 12 млн долларов, который раньше принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу. Брэд Питт и Джордж Клуни позировали на российском мотоцикле Ural с коляской для журнала GQ.

    8 ноября 2025, 00:10 • Новости дня
    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»

    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США

    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Поставки росийских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров в Вашингтоне.

    «Мы получили общее и неограниченное освобождение от уплаты налогов для двух трубопроводов. Снижение расходов было успешно отстояно, и Венгрия по-прежнему будет иметь самые низкие цены на энергоносители. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Дружба» были освобождены от санкций. Это исключение без ограничения по времени», – приводит слова Орбана портал 24.hu.

    Венгрия договорилась с американской Westinghouse о том, что сначала будет закупать топливо, а затем и малые модульные атомные электростанции. Будапешт согласился и на получение американских технологий для безопасного хранения отработанного топлива.

    Также стороны решили, что введенные в отношении АЭС «Пакш» санкции, будут сняты. Орбан заявил, что санкции, срок действия которых истекает в декабре, не будут продлены, но будут сняты в полном объеме.

    Орбан и Трамп намерены создать американо-венгерскую финансовую организацию, чтобы направить Венгрии дополнительные американские инвестиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов. Сийярто сообщил о будущем соглашении Венгрии и США в ядерной сфере.

    7 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть

    Bloomberg: Венгрия готова покупать у США СПГ и ядерное топливо за снятие санкций на нефть из России

    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    @ Marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил пакет сделок, который будет предложен президенту США Дональду Трампу, в частности предусматривающий закупку американского сжиженного природного газа на сумму 600 млн долларов в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, среди предложений также рассматривается контракт на закупку у Westinghouse Electric Co. ядерного топлива на 100 млн долларов, передает ТАСС. На данный момент Россия остается основным поставщиком этого ресурса.

    Источники агентства заявляют, что Орбан рассчитывает получить взамен освобождение Венгрии от санкций США на российскую нефть, которые угрожают стабильности венгерской экономики. Переговоры между Будапештом и Вашингтоном продолжаются, и окончательные параметры сделки по американскому сжиженному газу могут измениться.

    По данным агентства, Белый дом подтвердил предстоящие переговоры между Трампом и Орбаном. В официальном заявлении отмечается, что стороны собираются обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что отказ от нефти и газа из России опасен для Венгрии.

    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    7 ноября 2025, 07:29 • Новости дня
    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском
    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов вели диалог с президентом США Дональдом Трампом на русском языке.

    Мирзиеев и Бердымухамедов в ходе саммита использовали русский язык для общения с Трампом, передает РИА «Новости».

    В саммите приняли участие главы пяти стран Центральной Азии. Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон предпочли использовать свои государственные языки в ходе встречи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая после американского президента, говорил по-английски. Он оказался единственным из участников «пятерки», использовавшим этот язык в своем выступлении.

    Ранее Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что наблюдается существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине.

    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    8 ноября 2025, 00:37 • Новости дня
    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева

    Трамп усмехнулся после слов Орбана о гипотетической «победе Киева»

    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Рассуждая о перспективе украинского конфликта в ходе пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что жаждущие продолжения военных действий страны, видимо, полагают, что Украина может победить.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что официальный Брюссель и европейцы по-разному относятся к украинскому конфликту Он допустил, что сторонники войны, видимо, считают, что Украина может победить, но это, по его словам, в корне неверное понимание ситуации. «Единственные правительства, выступающие за мир, – это правительства США и маленькой Венгрии в Европе. Как бы то ни было, все остальные правительства предпочитают продолжать войну», – заявил Орбан.

    «Вы полагаете, что Украина не может выиграть войну?», – задал ему прямой вопрос Трамп перед журналистами. «Чудеса случаются», – ответил венгерский премьер. После этого на лице Трампа появилась усмешка, переходящая в скептическую ухмылку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими. При этом Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    7 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

    Посол Украины Стефанишина заявила о «позитивных» переговорах с США по ракетам «Томагавк»

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке ракет «Томагавк» (Tomahawk) и другого оружия большой дальности, несмотря на отказ президента Дональд Трамп поставлять их Киеву, сообщает Bloomberg.

    Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

    «Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

    Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

    Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

    Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

    Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

    Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

    Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    7 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Трамп дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине завершится в обозримом будущем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не продлится долго и завершится в обозримом будущем.

    На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме он заявил: «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил, что имеется существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин говорил ему, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку словам Трампа о якобы достигнутом прогрессе Вашингтона по украинскому урегулированию.

    7 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Reuters: США поддержали планы ЕС использовать активы России для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США поддерживают планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что Вашингтон полностью согласен с действиями ЕС в этом направлении, и поддерживает шаги, которые ЕС в настоящее время предпринимает для использования активов в качестве инструмента.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми механизмами для возвращения замороженных за рубежом активов.

    Еврокомиссия подготовила законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

    ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    6 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

