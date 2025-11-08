Лавров: России не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Tекст: Алексей Дегтярев

Москва не получала по дипломатической линии объяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, судя по комментариям из Вашингтона, единого понимания, что имел в виду президент Соединенных Штатов, у американской администрации нет.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет указывал, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

Сам Трамп поручал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что такие испытания необходимо периодически проводить.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о необходимости разъяснений от американской стороны по поводу этих испытаний.