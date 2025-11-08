Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.8 комментариев
Лавров: России не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях
Американская сторона не давала разъяснений по словам президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Москва не получала по дипломатической линии объяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, судя по комментариям из Вашингтона, единого понимания, что имел в виду президент Соединенных Штатов, у американской администрации нет.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет указывал, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.
Сам Трамп поручал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что такие испытания необходимо периодически проводить.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о необходимости разъяснений от американской стороны по поводу этих испытаний.