Лавров: Россия не получила разъяснений США по заявлению Трампа о ядерных испытаниях
Министерство иностранных дел России приступило к выполнению поручения Владимира Путина, который на Совете безопасности 5 ноября затронул вопрос возможной подготовки к ядерным испытаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, МИД России принял к исполнению поручение Владимира Путина, озвученное на заседании Совета безопасности 5 ноября, передает ТАСС.
Лавров акцентировал, что к настоящему моменту никаких разъяснений по поводу высказываний Дональда Трампа о возможных возобновлениях ядерных испытаний в Москву дипломатическими каналами не поступало.
«Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», – отметил министр иностранных дел России.
По словам Лаврова, неясно, говорил ли бывший президент США о традиционных испытаниях, подкритических либо о других видах ядерной активности. В публичных комментариях представителей США отсутствует единая позиция по этому вопросу, резюмировал глава МИДа.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.
Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.