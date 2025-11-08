Лавров: Россия не получила разъяснений США по заявлению Трампа о ядерных испытаниях

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, МИД России принял к исполнению поручение Владимира Путина, озвученное на заседании Совета безопасности 5 ноября, передает ТАСС.

Лавров акцентировал, что к настоящему моменту никаких разъяснений по поводу высказываний Дональда Трампа о возможных возобновлениях ядерных испытаний в Москву дипломатическими каналами не поступало.

«Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», – отметил министр иностранных дел России.

По словам Лаврова, неясно, говорил ли бывший президент США о традиционных испытаниях, подкритических либо о других видах ядерной активности. В публичных комментариях представителей США отсутствует единая позиция по этому вопросу, резюмировал глава МИДа.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.