Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Песков заявил в интервью CNN об опасности ядерной риторики
В Москве считают, что ядерное оружие является инструментом сдерживания, но ядерная риторика всегда опасна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие является хорошим инструментом для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой стороны, об этом даже говорить опасно. Честно говоря, мы бы предпочли вовсе не делать заявлений», – сказал он в интервью телеканалу CNN.
Песков высказался корреспонденту CNN Фредерику Плейтгену о том, что называет «опасной» ядерной риторикой в контексте слов президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о возможности новых ядерных испытаний.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.
Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний.