Ребенок погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Херсонской области
Пятилетний ребенок погиб, а трое взрослых госпитализированы с тяжелыми ранениями после удара украинского дрона по автомобилю в Тарасовке Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В Херсонской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с семьей, погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили тяжелые ранения, передает ТАСС.
Инцидент произошел в районе Тарасовки Алешкинского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья – дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения». Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии в Скадовскую районную больницу.
Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко уточнил, что удар был нанесён примерно в 13.55 по московскому времени. Позднее, в 14.25, в Брилевке ВСУ пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-Крымский канал с помощью нескольких сбросов с беспилотников. Пострадавших в результате второй атаки нет, однако был поврежден объект связи в том же районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.