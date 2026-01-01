Ребенок погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с семьей, погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Тарасовки Алешкинского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, «в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья – дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения». Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии в Скадовскую районную больницу.

Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко уточнил, что удар был нанесён примерно в 13.55 по московскому времени. Позднее, в 14.25, в Брилевке ВСУ пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-Крымский канал с помощью нескольких сбросов с беспилотников. Пострадавших в результате второй атаки нет, однако был поврежден объект связи в том же районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.







