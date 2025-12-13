  • Новость часаСША решили снять санкции с белорусского калия
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    13 декабря 2025, 15:15 • В мире

    Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку

    Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку
    @ Jim West/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Крупная политическая ставка, которую в свое время сделал президент США Дональд Трамп, внезапно поставлена под сомнение – и все из-за резкого роста цен на энергоносители для американского бизнеса и населения. Почему это происходит и чем грозит в итоге не только Трампу, но и амбициозному американскому проекту искусственного интеллекта?

    Цены на природный газ в США стремительно растут. За год оптовые котировки на хабе Henry Hub подскочили более чем на 70% и в начале декабря держались в районе 5,3 доллара за миллион британских тепловых единиц – максимум со времен энергетического кризиса конца 2022 года. По данным американской статистики, индекс цен на коммунальный газ для населения за год вырос на 11,7%, а на электроэнергию – на 5,1%.

    Но американцы видят это не в отчетах, а в счетах: зимой за отопление газом средняя семья заплатит на сотни долларов больше, чем несколько лет назад. Тарифы на электричество тоже обновляют рекорды, хотя мировые цены на нефть и бензин сейчас как раз снижаются. И для Дональда Трампа это превращается в политическую ловушку.

    Трамп между бензоколонкой и газовой скважиной

    В предвыборной кампании у Дональда Трампа было два базовых обещания, которые сегодня начали конфликтовать друг с другом. Первое – снизить стоимость жизни для «обычных американцев», в первую очередь за счет удешевления топлива для автомобилей. Второе – поддерживать нефте- и газодобытчиков, вернуть и укрепить «энергетическое превосходство США» за счет добычи сланцевой нефти и газа и их экспорта на внешний рынок.

    Переводя с политического языка на экономический: дешевый бензин важен его сельской и пригородной базе – людям, которые каждый день ездят десятки километров до работы и магазина и голосуют преимущественно за республиканцев. Высокая мировая цена на газ и нефть и широкий экспорт – важны корпорациям и добывающим регионам, тоже в основном «красным» (республиканским).

    Снова став президентом, Трамп быстро развернул энергетическую политику. Он снял введенную при Байдене паузу на выдачу новых разрешений на экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашений о свободной торговле. Он ускорил одобрение четырех новых СПГ-терминалов и ряда расширений существующих мощностей на побережье Мексиканского залива. И он сделал экспорт СПГ центральным элементом «энергетической дипломатии» с Европой, которая после разрыва с российским газом продолжает активно покупать американский СПГ.

    В результате США в октябре 2025-го стали первой страной в мире, экспортировавшей свыше 10 млн тонн СПГ за один месяц; только за первые десять месяцев года экспорт вырос примерно на 25 % год к году. Для газовой отрасли это праздник: рекордная загрузка терминалов, рост выручки, длинные контракты с Европой и Азией. Но для внутреннего рынка у этой политики есть обратная сторона.

    Внутри США газ – это: топливо для отопления (особенно на Севере и Среднем Западе); главное топливо для выработки электроэнергии (около 40% генерации); сырье для химии и энергоемкой промышленности. Поэтому когда на побережье Мексиканского залива запускается новый экспортный СПГ-терминал, внутренний спрос на газ растет: мощности терминала нужно чем-то кормить. Если добыча не поспевает, цена на Henry Hub начинает подниматься – и вслед за ней подтягиваются розничные тарифы на газ и цены на электричество, выработанное на газовых ТЭС.

    Результат налицо: по оценке Financial Times, оптовые цены на газ в США за год выросли более чем на 70%, до примерно 5,3 $/MMBtu (MMBtu (ММБТЕ) – «миллион британских тепловых единиц» (Million British Thermal Units), используется для перевода цены газа из объемных единиц в энергетические). Обнародованные в октябре данные по CPI (consumer price index – индекс потребительских цен) показывают рост потребительского индекса на коммунальный газ на 11,7% и на электроэнергию – на 5,1% за 12 месяцев на сентябрь 2025 года.

    Аналитики EIA (Energy Information Administration – Управления энергетической информации США) ожидают рекордный уровень потребления газа в 2025-м – 91,4 млрд куб. футов в день. Основной рост идет как раз со стороны населения и коммерческого сектора, а не электростанций. Экспорт при этом только набирает обороты. Но чем выше экспорт и ниже остаток газа, который можно закачать в хранилища, тем выше минимальный уровень поддержки внутренних цен и тем чувствительнее рынок к любой волне холода. Поэтому газ в США дорожает быстрее общей инфляции, а счета за электричество растут.

    Синие и красные: по кому больнее ударил рост цен

    По совокупной нагрузке на семейный бюджет (учитывая и тариф, и объем потребления) сильнее всего страдают северо-восточные и прибрежные демократические штаты: Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэн, Вермонт, Нью-Гэмпшир – здесь холодный климат, высокая доля газового и/или электрического отопления, высокие тарифы на газ и свет. Если смотреть только на сам тариф за газ, лидируют как раз многие республиканские южные штаты – Джорджия, Оклахома, Арканзас, Техас, Миссури, Кентукки, Западная Виргиния. Но там теплее, часть домов отапливается электричеством, а потребление газа на дом обычно ниже, чем в Новой Англии или на Среднем Западе.

    По промышленным тарифам на газ и электричество удар еще более асимметричный. Дорогой газ и свет – в демократических индустриальных и прибрежных штатах: Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Йорке, Иллинойсе, Пенсильвании, Мичигане, Род-Айленде, Делавэре. Дешевый газ и электричество для бизнеса – в Техасе, Оклахоме, Луизиане, части Горных штатов и штатов Юга.

    Это означает, что рост цен на топливо и электроэнергию сильнее бьет по индустриальной базе демократов, а крупные «красные» штаты-производители газа и электричества, наоборот, становятся все более привлекательными для энергоемких инвестиций.

    Есть еще один раскол – территориальный. Для жителей «глубинки» и малых городков, где каждый взрослый по необходимости держит машину и ездит далеко, ключевой показатель – цена бензина и дизеля. А для жителей крупных агломераций и арендаторов квартир в многоквартирных домах значимее тарифы на газ и электричество: отопление, горячая вода, кондиционеры, освещение. С точки зрения политической арифметики бензин критичен для республиканского ядра – сельских и пригородных округов, где Трамп и так силен. А газ и электричество больнее бьют по городским слоям, где демократов все равно больше.

    Иными словами, Трамп пока выполняет «видимый» кусок обещаний для своей базы – люди видят, что бензин у колонки не растет до небес, а иногда даже чуть дешевеет. А вот растущие коммунальные счета в больших городах бьют по кошельку скорее демократического электората.

    Энергетическая вилка

    Если смотреть на горизонт до промежуточных выборов 2026 года, у Трампа есть понятный тактический приоритет – не допустить, чтобы стоимость жизни у ядра его избирателей росла быстрее, чем у сторонников демократов. Ну а рост коммунальных счетов в «синих» штатах можно представить как следствие «зеленой политики демократов» и их отказа от нормальной инфраструктуры.

    С точки зрения реальной энергетики это означает, что Трамп будет продолжать разгонять экспорт СПГ, пока он выгоден; избегать жестких ограничений на внутренние цены (это ударит по добытчикам); не спешить с системной модернизацией сетей и генерации, если это требует долгих и дорогих инвестиций, которые окупятся уже после 2026 года. Долгосрочные стратегические вопросы – как совместить экспорт и дешевую для себя энергетику – в такой логике отходят на второй план.

    Парадокс в том, что сам Трамп своими инициативами усиливает будущий спрос на электроэнергию и газ. В конце ноября он подписал указ о запуске Genesis Mission – масштабной национальной инициативы по использованию ИИ в науке, которую в Белом доме уже сравнивают с Манхэттенским проектом.

    Суть проекта: создать общенациональную платформу «ИИ-ученого», открыть доступ к суперкомпьютерам и гигантским научным датасетам для университетов и корпораций, резко ускорить вычислительные и экспериментальные циклы в энергетике, медицине, обороне. Но все это требует колоссальной вычислительной мощности – а значит, новых дата-центров и гигантских электроподстанций.

    Уже сейчас EIA и независимые операторы сетей прогнозируют рекордный рост потребления электроэнергии. Особенно быстрый рост спроса будет наблюдаться на тех энергорынках, где концентрируются дата-центры для ИИ и криптовалют – в Техасе (ERCOT) и на восточном (атлантическом) побережье (PJM). Параллельно растут и другие «прожорливые» сектора: оборонная промышленность, для которой Трамп обещает резкое наращивание заказов; промышленная электрификация (переход с газа и угля на электричество в ряде процессов); электро-транспорт, тепловые насосы в домах.

    При этом строительство газовой ТЭС – от принятия решения до ввода в эксплуатацию при самом оптимистичном сценарии занимает 5–7 лет с учетом проектирования, согласований и собственно строительства. Крупные ГЭС и АЭС строятся еще дольше. А проекту Genesis и дата-центрам электричество понадобится уже в горизонте ближайших 2–3 лет.

    Получается вилка. В США нужно либо форсировать строительство новых газовых станций и сетевой инфраструктуры в авральном режиме, либо мириться с тем, что дополнительный спрос будет подталкивать цены на электричество вверх.

    В обоих сценариях без дешевого газа не обойтись – а его внутренние цены уже подталкивает вверх экспорт СПГ. Но это произойдет уже за пределами нынешней каденции Трампа.

    До промежуточных выборов 2026 года у Трампа, вероятно, получится лавировать: демонстрировать низкие цены на бензин своей базе, «перекладывать» рост коммунальных расходов на «синие» штаты и списывать его на зеленую повестку демократов и ошибки прошлого руководства. Но чем ближе конец десятилетия, тем сложнее будет (в условиях разворачивания экспорта СПГ и реализации проекта Genesis), удерживать баланс между интересами добывающих компаний, амбициями по ИИ и оборонке и требованием избирателей «просто платить меньше за свет и отопление».

    Легкого решения газового вопроса у администрации Трампа нет: он сам сделал газ одним из столпов своей стратегии. Теперь любая попытка «остудить» цены неизбежно будет бить либо по экспорту, либо по инвестициям, либо по политическим союзам внутри страны.

    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Захарова: Зеленский шантажирует коррумпированных западных политиков
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы
    Адвокат рассказала о молчании Долиной после обещания вернуть деньги
    Синоптик предсказал скорое исчезновение снежного покрова в Московском регионе
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусотрен штраф до 15 тыс. рублей

