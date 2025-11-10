  • Новость часаВ Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    Гендиректор Би-би-си объявил об отставке после скандала с фальсификацией речи Трампа
    Путин пожелал полицейским успехов и крепкого здоровья
    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных
    Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    26 комментариев
    10 ноября 2025, 08:40 • Экономика

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США
    @ TIBOR ILLYES/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами?

    Власти США согласились вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток», заявил венгерский премьер Виктор Орбан. В пятницу он провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

    По «Дружбе» идут поставки нефти из России, по «Турецкому потоку» – газ из нашей страны. «Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители», –приводит слова Орбана агентство EFE.

    Более того, санкции США против проекта строительства АЭС «Пакш-2» полностью сняты, теперь не нужно продлевать исключение, рассказал Орбан. Строительством новой АЭС занимается Росатом.

    Как же Венгрии удалось добиться для себя такой благосклонности от американского президента? В обмен Венгрия пообещала подписать важное межправительственное соглашение о ядерном сотрудничестве. Конечно, это соглашение важно в первую очередь для Вашингтона. И вот почему.

    Это соглашение включает три пункта, как сообщил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. Во-первых, поставки американского ядерного топлива Westinghouse для действующей атомной электростанции в Пакше на 114 млн долларов в дополнение к российскому топливу. Венгрия впервые соглашается на использование нероссийского топлива для атомных реакторов советского типа. Во-вторых, Венгрия обещает использовать американские технологии при строительстве в Венгрии хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В-третьих, использовать американские технологии при сооружении малых модульных реакторов (ММР). Венгрия намерена поддержать строительство до десяти таких реакторов стоимостью до 20 млрд долларов.

    До сих пор Венгрия в сфере мирного атома сотрудничала исключительно с Росатомом, в том числе в советские годы. Российская атомная компания является мировым лидером в этой сфере и сегодня. Она отличается от конкурентов не только тем, что умеет строить атомные электростанции под ключ, но и тем, что делает быстрее всех. Европейские и американские конкуренты «славятся» своими долгостроями, в отличие от опытного Росатома. Чем дольше стройка, тем она дороже. Кроме того, наша компания делает проект полностью под ключ – не только строит и поставляет самые современные атомные реакторы, обучает персонал, но и обеспечивает техническое обслуживание и поставку ядерного топлива на весь срок эксплуатации АЭС (который доходит до 60 лет). Более того, Россия при необходимости выдает кредиты на стройку, а после начала работы АЭС берет на себя даже функцию хранения и переработки отработанного ядерного топлива. Заказчику ни о чем не приходится думать – за него все делает российская компания.

    Американская компания Westinghouse отстала от Росатома, а в последнее десятилетие пытается догнать российскую компанию и залезть на традиционные для нас рынки сбыта. Например, эксперименты (довольно опасные на первых порах) по замене российского ядерного топлива своим американцы проводили на Украине. Технологии по строительству ХОЯТ –хранилища отработанного ядерного топлива – американцы тоже отрабатывали на украинской территории. Теперь они хотят масштабировать свои технологии и на другие страны, в том числе на Венгрию.

    Не менее важным в соглашении является третий пункт: по сути, США хотят отработать на Венгрии свои новые технологии при сооружении малых модульных реакторов.

    «Американская NuScale много лет ведет разработку малых модульных реакторов, однако до реализации коммерческих проектов за пределами США дело так и не дошло. Венгрия может оказаться первой страной, на территории которой будет реализован такой проект – от его успеха будет во многом зависеть использование американских малых реакторов в других странах»,

    – объясняет важность для США этого пункта Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Когда США не являются игроком номер один, но есть амбиции им стать на каком-то рынке (в данном случае на рынке атомной энергии), они проворачивают подобные сделки. Корпоративные санкции США против отдельных российских нефтяных компаний могли лишить Венгрию возможности закупать наши энергоресурсы. Хотите их сохранить – покупайте наши ядерные технологии, несмотря на то что она вам не нужны из-за хороших связей с лидером рынка – Росатомом.

    США, конечно, не могли не протащить в эту сделку и свой сжиженный природный газ, который уже давно открыто выдавливает российский газ с европейского рынка, и свою оборонную продукцию. Венгрия обязуется закупать СПГ у США почти на 600 млн долларов плюс оборонную продукцию на 700 млн долларов через зарубежные компании.

    «Венгрия согласилась на американские ядерное топливо и технологии для того, чтобы защитить то, что для нее наиболее важно – это трубопроводные поставки нефти и газа, которые идут из России. Поэтому Венгрия согласилась и на 19-й пакет санкций ЕС, где есть запрет на российский СПГ с 2027 года, и теперь – на соглашение с американцами по ядерной энергетике», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Раньше Венгрия не соглашалась на запрет российского СПГ в Европе, потому что косвенно это ударит и по ней: цены на газ на бирже будут выше, чем если бы конкуренция была бы сильнее на европейском рынке за счет российского СПГ, а в долгосрочных контрактах цены индексируются в зависимости от биржевых цен, поясняет эксперт.

    «Венгрия согласилась на это, рассчитывая, что Евросоюз отстанет от них с требованием отказаться от импорта российского трубопроводного газа и трубопроводной нефти. Та же история и с заключением атомной сделки с американцами. Венгрии нужно было исключение из-под действия уже вводимых с 21 ноября санкций против «Лукойла», у которого она покупает нефть по нефтепроводу «Дружба»,

    – говорит Юшков. 22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». С начала этого года они уже действовали в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

    Что касается СПГ, то эксперт предполагает, что Венгрии придется покупать американский СПГ, но сама его она не будет потреблять, так как это не выгодно. СПГ приходит в порты морем в другую страну, откуда Венгрии придется тащить газ через пол-Европы, проще и выгодней перепродавать его другим покупателям. Поэтому, скорее всего, Венгрия будет работать в качестве трейдера в случае с американским СПГ, считает Юшков.

    «Задача Венгрии получить исключение на импорт российской нефти и газа здесь и сейчас, а подписание контракта с США по атомной энергетике и СПГ растягивать как можно дольше», – считает эксперт ФНЭБ.

    Что касается Росатома, то потери для него на венгерском рынке эксперты оценивают как некритичные. Портфель заказов от зарубежных стран у компании большой. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что процесс диверсификации поставок ядерного топлива не означает отказа от сотрудничества с проверенными партнерами, в данном случае с Росатомом, по проекту которого идет строительство второй очереди АЭС в Пакше.

    Буквально 6 ноября Росатом сообщил, что ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для старта Россией основного строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Эти документы позволяют начать заливку первого бетона в фундамент пятого энергоблока. По плану это должно состояться в феврале 2026 года. Кроме того, выдано разрешение на строительство зданий ядерного острова.

    Для продолжения строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома Венгрии также требовалось исключение из-под санкций от США.

    В ноябре 2024 года администрация экс-президента Джо Байдена ввела рестрикции против Газпромбанка. А именно через этот банк велось финансирование возведения второй АЭС в Венгрии. В январе 2025 года под санкции попало еще и руководство Росатома. Однако при Трампе просьба Венгрии отменить санкции против Газпромбанка была удовлетворена. Но это исключение из санкций нужно было продлевать. Теперь санкции отменены без необходимости продления. Значит, новой АЭС быть.

    Для Венгрии этот проект особенно важен, так как он позволит увеличить мощности ядерного комплекса с нынешних 2 ГВт до 4,4 ГВт. Доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%, когда будет реализован новый проект. Вторая АЭС должна быть построена к 2030 году, а срок ее службы – целых 60 лет.

    Главное
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    Украинский безэкипажный катер сдетонировал у береговой линии Кубани
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    Метро Харькова третий день подряд осталось закрытым
    Власти Японии осудили министра за намек на принадлежность Курил России
    Певицу Логинову в третий раз привезли в полицию Петербурга
    Полиция задержала ранившего ножом двоих человек в центре Москвы мужчину

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии

    Президент Соединенных Штатов впервые встретился одновременно с пятью главами государств Средней Азии. Что ожидали от этой встречи, каким на самом деле оказался ее результат – и как происходящее связано с особенностями нового внешнеполитического подхода Дональда Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации