Юшков: Компаниям США невыгодно поставлять нефть и газ в Китай

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Китай, несмотря на заявления Трампа о возможных поставках энергоресурсов с Аляски, будет руководствоваться экономической целесообразностью. Пекин не откажется от российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«Основные объемы наших энергоносителей поставляются в Китай по долгосрочным контрактам – через нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», транзитом через Казахстан и морскими маршрутами. Суммарно речь идет о десятках миллионов тонн», – пояснил эксперт.

«Корректировки возможны лишь в краткосрочных соглашениях Китая с Россией, Саудовской Аравией и другими поставщиками, но только если американские компании предложат более низкие цены. Это маловероятно: у них нет стимула предоставлять значительные скидки для выхода на китайский рынок, особенно учитывая существующий спрос на аляскинские энергоресурсы».

«Поэтому заявление Трампа выглядит как попытка продемонстрировать успех переговоров. Если бы соглашения действительно готовились, мы увидели бы предварительные документы и представителей американских компаний на саммите», – резюмировал аналитик.

Президент США Дональд Трамп назвал прошедшую на авиабазе Кимхэ в Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином «блестящей» и «успешной». По его словам, стороны пришли к соглашению «практически по всем вопросам», сообщает CNN.

В частности, Трамп допустил возможность поставок китайской стороне нефти и газа с Аляски. По его словам, американские министр энергетики Крис Райт, министр внутренних дел Даг Бергум, а также представители энергетических ведомств Китая в ближайшее время обсудят, «можно ли заключить эту сделку».

Глава Белого дома назвал потенциальное соглашение «очень масштабным». По данным китайской таможни, в 2024 году доля американских поставщиков составляла около 5% импорта СПГ и 2% импорта сырой нефти в Китай, сообщает Reuters.

В четверг цены на углеводороды на мировых рынках снизились на фоне потенциального торгового перемирия между США и Китаем. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,65%, нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,63%.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», на которых приходится почти половина российского экспорта нефти, имеют целью потеснить российские углеводороды на мировых рынках.