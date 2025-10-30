  • Новость часаРоссийская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 18:29 • Новости дня

    Юшков: Компаниям США невыгодно поставлять нефть и газ в Китай

    Юшков: Компаниям США невыгодно поставлять нефть и газ в Китай
    @ REUTERS/Lucas Jackson

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Потенциальные поставки нефти и газа с Аляски в Китай, анонсированные главой Белого дома Дональдом Трампом, маловероятны. Американские компании не смогут предложить более конкурентоспособные цены, чем российские поставщики, а Пекин не станет разрывать долгосрочные контракты с Москвой, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Китай, несмотря на заявления Трампа о возможных поставках энергоресурсов с Аляски, будет руководствоваться экономической целесообразностью. Пекин не откажется от российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    «Основные объемы наших энергоносителей поставляются в Китай по долгосрочным контрактам – через нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», транзитом через Казахстан и морскими маршрутами. Суммарно речь идет о десятках миллионов тонн», – пояснил эксперт.

    «Корректировки возможны лишь в краткосрочных соглашениях Китая с Россией, Саудовской Аравией и другими поставщиками, но только если американские компании предложат более низкие цены. Это маловероятно: у них нет стимула предоставлять значительные скидки для выхода на китайский рынок, особенно учитывая существующий спрос на аляскинские энергоресурсы».

    «Поэтому заявление Трампа выглядит как попытка продемонстрировать успех переговоров. Если бы соглашения действительно готовились, мы увидели бы предварительные документы и представителей американских компаний на саммите», – резюмировал аналитик.

    Президент США Дональд Трамп назвал прошедшую на авиабазе Кимхэ в Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином «блестящей» и «успешной». По его словам, стороны пришли к соглашению «практически по всем вопросам», сообщает CNN.

    В частности, Трамп допустил возможность поставок китайской стороне нефти и газа с Аляски. По его словам, американские министр энергетики Крис Райт, министр внутренних дел Даг Бергум, а также представители энергетических ведомств Китая в ближайшее время обсудят, «можно ли заключить эту сделку».

    Глава Белого дома назвал потенциальное соглашение «очень масштабным». По данным китайской таможни, в 2024 году доля американских поставщиков составляла около 5% импорта СПГ и 2% импорта сырой нефти в Китай, сообщает Reuters.

    В четверг цены на углеводороды на мировых рынках снизились на фоне потенциального торгового перемирия между США и Китаем. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,65%, нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», на которых приходится почти половина российского экспорта нефти, имеют целью потеснить российские углеводороды на мировых рынках.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    30 октября 2025, 12:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможной крупной сделке между Китаем и Соединенными Штатами по поставкам энергоносителей с Аляски.

    Китай готов приступить к закупкам американских энергоносителей, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет «Коммерсантъ».

    Трамп отметил, что «может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у великого штата Аляска».

    Американский лидер сообщил, что команды, отвечающие за энергетику в США и Китае, скоро встретятся, чтобы обсудить возможность заключения энергосоглашения. По словам Трампа, встреча с Си Цзиньпином прошла «отлично», а договоренности, достигнутые сторонами, «обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев».

    Также, по словам Трампа, стороны достигли соглашения по торговой сделке. Вашингтон намерен немедленно возобновить поставки сои в Китай и снизить пошлины на импорт из КНР с 57% до 47%. В ответ Пекин отменит ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

    Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились один час сорок минут.

    В начале встречи Си Цзиньпин отметил, что развитие Китая не противоречит концепции MAGA.

    Президент США заявил, что оценивает переговоры с Си Цзиньпином «на 12 баллов из 10 возможных».

    После переговоров Соединенные Штаты приостановили на один год ограничительные меры против судостроительной отрасли КНР. Пошлины на часть китайских товаров снизили с 20% до 10%.

    28 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»

    Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «ЛУКОЙЛа»
    @ Horst Galuschka/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кабмин Казахстана пока не проводил обсуждения по возможному выкупу казахстанских активов российской компании «ЛУКОЙЛ», однако решение по этому вопросу планируется принять в течение ближайших дней, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Правительство Казахстана пока не рассматривало вопрос о выкупе активов компании «ЛУКОЙЛ» в связи с западными санкциями, передает ТАСС.

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал журналистам, что сейчас изучается влияние ограничительных мер на российскую компанию и на экономику страны в целом.

    «Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем», – ответил министр на вопрос журналистов о планах по покупке активов «ЛУКОЙЛа» Казахстаном и сроках принятия решения.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» начала рассматривать заявки на покупку иностранных активов после введения санкций, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

    Руководство «ЛУКОЙЛа» изучает возможность передачи 100% акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

    Эксперты отметили, что санкции США против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» не повлияли на экспорт нефти.


    30 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия может обернуться выгодой для России и Китая, пишет Wall Street Journal.

    «Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», – заявил WSJ эксперт по вопросам оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне Гэри Сеймор, передает РИА «Новости».

    По словам Сеймора, США не нуждаются в испытаниях для поддержания надежности собственного ядерного арсенала.

    Напомним, Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность.

    30 октября 2025, 11:20 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью

    Орбан: Пожар на НПЗ MOL в Венгрии мог произойти вследствие внешнего нападения

    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, передает ТАСС.

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что обсуждал инцидент с главой МВД Шандором Пинтером и заслушал доклад по ситуации на предприятии в Сазхаломбатте.

    По словам Орбана, расследование происшествия продолжается. Он подчеркнул, что на данный момент не ясно, стал ли пожар следствием несчастного случая, технической неисправности или внешней атаки. Орбан отметил, что власти намерены тщательно разобраться в причинах происшествия и не исключают ни одну из версий.

    Напомним, ранее сообщалось. что на перерабатывающих нефть из России заводах Венгрии и Румынии произошли взрывы с последующими пожарами.

    27 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил, что российскую нефть невозможно исключить с мирового рынка.

    «Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», – сказал он в интервью телеканалу М1, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, принятие уже 19-го по счету пакета санкций со стороны Европейского союза свидетельствует о неудаче предыдущих попыток.

    Орбан также добавил, что результаты подобных шагов показывают: некоторые задачи можно решать политическими инструментами вопреки экономической логике, однако существуют сферы, где такие методы бесполезны.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    30 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Китай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на ядерные испытания, и будут соблюдать международные договоренности, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Ранее президент США Дональд Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Эксперты отмечают, что возобновление ядерных испытаний расшатает принципы взаимного сдерживания.

    28 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    США пообещали вывести из-под санкций немецкие дочерние компании «Роснефти»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр экономики Германии Катерина Райхе рассказала о документах, подтверждающих предстоящее освобождение немецких дочерних структур «Роснефти» от американских санкций.

    Власти Соединенных Штатов предоставили письменные гарантии о снятии санкционных ограничений с дочерних компаний «Роснефти» в Германии, находящихся под контролем немецких властей, передает ТАСС.

    Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американская сторона официально признала отделение немецкого бизнеса «Роснефти» от российской материнской компании и исключила его из новых ограничений. По словам Райхе, США в понедельник вечером опубликовали гарантийное письмо с подтверждением ослабления санкций.

    В гарантийном письме отмечается, что активы «Роснефти» в Германии теперь не контролируются Россией, поэтому подпадать под ограничения не будут. Такая позиция Вашингтона позволит немецким компаниям, ранее связанным с «Роснефтью», продолжать работу на территории Евросоюза без риска попасть под вторичные санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    США преследуют собственные меркантильные интересы в этом вопросе.

    Эти ограничения могут изменить баланс на мировом рынке нефти и поставить под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.

    28 октября 2025, 08:42 • Новости дня
    Нефть подешевела на новостях о возможном увеличении добычи восьмеркой ОПЕК+

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на новостях о вероятных планах по увеличению добычи восемью стран ОПЕК+.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 снижалась на 0,11% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,85 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 61,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Reuters со ссылкой на источники сообщио, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир и Казахстан – на встрече 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки.

    «Трейдеры анализируют прогресс в переговорах между США и Китаем и более широкие перспективы поставок», – цитирует Reuters аналитиков ANZ.

    28 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о праве Индии и КНР выбирать поставщика нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает предлагать другим странам конкурентоспособные высококачественные энергоносители по привлекательной цене. При этом выбор о покупке российских ресурсов – нефти и газа – Индия и Китай принимают самостоятельно, передает ТАСС.

    Россия продолжает предлагать другим странам конкурентоспособные высококачественные энергоносители по привлекательной цене, передает ТАСС. При этом выбор о покупке российских ресурсов – нефти и газа – Индия и Китай принимают самостоятельно.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона поддерживает торговые отношения со многими государствами, включая Индию и Китай.

    Москва, по словам Пескова, не навязывает свой товар, а просто выводит его на рынок, позволяя другим странам самостоятельно оценить выгодность предложения на фоне имеющихся альтернатив.

    Ранее Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Агентство Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.

    29 октября 2025, 16:50 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    Сокращение российских нефтяных поставок на мировой рынок может повысить стоимость сырья из-за ограниченных возможностей по замещению этих объемов.

    Санкции против компаний из России могут привести к значительному снижению объемов экспорта нефти и росту ее стоимости, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе конференции Future Investment Initiative, проходящей в Саудовской Аравии.

    Глава РФПИ отметил: «Санкции против российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена».

    По словам Дмитриева, исключение российской нефти из глобального рынка может вызвать дисбаланс спроса и предложения, что неизбежно приведет к удорожанию этого стратегического сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться, но остались стабильны благодаря разным факторам. Индия и КНР будут определять привлекательность российских нефти и газа самостоятельно. Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает Венгрия при выборе поставщиков.

    30 октября 2025, 08:50 • Новости дня
    Цены на нефть начали снижаться после переговоров глав США и Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть на фоне переговоров между президентом США и председателем КНР начали снижаться.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.35 снижалась на 0,37% – до 64,07 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,41%, до 60,23 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают прошедшую встречу лидеров США и КНР в Южной Корее. Американский президент заявил, что не обсуждал с председателем КНР закупки Китаем российской нефти.

    «Ситуация может быть нестабильной. Мы ожидаем ценовой коридор (по марке Brent) от 60 до 65 долларов, возможно и ниже 60 долларов», – цитирует Bloomberg руководителz исследований в области сырьевых товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.

    28 октября 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину интереса Орбана к российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает венгерский премьер Виктор Орбан при выборе поставок нефти для своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия предоставляет энергоносители на весьма привлекательных условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, интерес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российской нефти объясняется конкурентоспособностью данного предложения на мировых рынках.

    «В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене», – заявил Песков.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка.

    Венгрия начала работу по обходу санкций Евросоюза против российской нефти.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию связаны исключительно с экономикой и не зависят от политики.

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России? Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

