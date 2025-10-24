Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае

Die Welt сообщила о срыве визита Мерца в Китай

Tекст: Денис Тельманов

Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай стала «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

Как сообщает газета Die Welt, несмотря на то что в календаре канцлера были зарезервированы дни для поездки в Китай и Индию, Си Цзиньпин, по слухам, не смог выделить время для встречи с ним.

В публикации подчеркивается, что Мерц за почти полгода работы ни разу не посетил Китай. Газета отмечает, что данный факт вызывает вопросы к способности главы правительства выстраивать отношения с Пекином, особенно на фоне иной линии его предшественников – Олафа Шольца и Ангелы Меркель.

Die Welt уточняет: «Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, – это выяснение отношений с Китаем». Ожидается, что оппозиция и критики из СДПГ и ХДС/ХСС усилят давление на Мерца из-за провала поездки.

Ранее в пятницу Вадефуль объявил об откладывании визита, который должен был состояться в ближайшие дни, поскольку китайская сторона подтвердила только встречу с министром иностранных дел КНР, отказавшись от других встреч.

