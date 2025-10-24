  • Новость часаВ столкновении автобуса и «Газели» в Ленобласти пострадали девять человек
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 17:14 • Новости дня

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае

    Die Welt сообщила о срыве визита Мерца в Китай

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц не смог встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином, так как для него не нашлось времени в графике китайского лидера.

    Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай стала «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Как сообщает газета Die Welt, несмотря на то что в календаре канцлера были зарезервированы дни для поездки в Китай и Индию, Си Цзиньпин, по слухам, не смог выделить время для встречи с ним.

    В публикации подчеркивается, что Мерц за почти полгода работы ни разу не посетил Китай. Газета отмечает, что данный факт вызывает вопросы к способности главы правительства выстраивать отношения с Пекином, особенно на фоне иной линии его предшественников – Олафа Шольца и Ангелы Меркель.

    Die Welt уточняет: «Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, – это выяснение отношений с Китаем». Ожидается, что оппозиция и критики из СДПГ и ХДС/ХСС усилят давление на Мерца из-за провала поездки.

    Ранее в пятницу Вадефуль объявил об откладывании визита, который должен был состояться в ближайшие дни, поскольку китайская сторона подтвердила только встречу с министром иностранных дел КНР, отказавшись от других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что оскорбления канцлера Германии Фридриха Мерца – это попытка Запада уйти от ответственности за события на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО после завершения конфликта.

    Американские IT-эксперты зафиксировали рост попыток вербовки сотрудников через социальные сети с использованием тактики «медовой ловушки» со стороны КНР и России.

    23 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Reuters: Крупнейшие китайские компании приостановили закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные государственные компании КНР прекратили заключать сделки по покупке российской нефти морским путем после введения американских санкций против предприятий из России, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, китайские компании CNOOC, Zhenhua Oil, Sinopec и PetroChina Co временно воздержались от заключения новых сделок на поставку российской нефти по морю после очередной серии санкций США, передает «Газета.Ru».

    Компании опасаются, что рестрикции могут негативно сказаться на возможности осуществлять расчеты и транспортировку черного золота.

    Агентство отмечает, что Пекин импортирует приблизительно 1,4 млн баррелей нефти в сутки морским путем, однако значительная часть этого объема приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы. В результате новых ограничений сделки с российскими компаниями, попавшими под санкции, теперь проходят исключительно через посредников.

    Кроме того, государственная компания PetroChina продолжает получать около 900 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводам. По мнению трейдеров, американские санкции не повлияют на этот способ поставок.

    Ранее министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    23 октября 2025, 10:47 • Новости дня
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

    МИД КНР выразил резкое недовольство и решительный протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заявил, что сделал ЕС серьезные представления.

    Го Цзякунь подчеркнул, что КНР не является ни зачинщиком, ни участником украинского кризиса. Он отметил, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    22 октября 2025, 10:30 • Новости дня
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    @ Lilli Farter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи людей собрались в центре Берлина, чтобы выразить недовольство заявлениями канцлера Фридриха Мерца о влиянии мигрантов на облик немецких городов.

    В Берлине прошел массовый митинг против канцлера Фридриха Мерца из-за его высказываний о мигрантах, сообщает DW (признано СМИ-иноагентом).

    По данным организаторов, участие приняли около 7,5 тыс. человек, однако официальных данных от полиции пока не поступало. Демонстранты прошли маршем от парка Тиргартен до штаб-квартиры Христианско-демократического союза, которым руководит Мерц.

    Акцию организовала инициатива «Вместе против правых». Основным лозунгом стала фраза «Мы и есть дочери» – отсылка к словам Мерца, который предложил обсуждать проблему миграции с дочерьми.

    Участники держали плакаты с надписями: «ХДС, тебе должно быть стыдно!», «Дочери за яркий облик городов», «Мерц – позор Германии». Также были лозунги, прямо сравнивающие Мерца с Гитлером: «Сейчас 2025, а не 1941 год» и «Он снова здесь».

    Перед собравшимися выступила бывшая сопредседатель партии «зеленых» Рикарда Ланг. Она заявила о необходимости противодействовать любой ксенофобии и подчеркнула, что проблема – не в облике городов, а в проявлении расизма.

    Недовольство вызвали недавние слова Мерца, который 14 октября заявил, что «в облике наших городов проблема миграции до сих пор существует». Он подчеркнул, что МВД активно работает над расширением возможностей депортации нелегальных мигрантов.

    Несмотря на критику и требования оппозиции извиниться, Мерц 20 октября отказался: «Мне не от чего отказываться – наоборот. Спросите своих детей, спросите своих дочерей, спросите своих друзей и знакомых: все подтвердят, что это проблема – по крайней мере, с наступлением темноты», – заявил он.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, правительство ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, не больше четверти немцев выразили удовлетворение его деятельностью.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил обеспокоенность признаками ренацификации в Германии и опасной потерей исторической памяти у Фридриха Мерца.

    Лавров также сравнил планы по усилению бундесвера с политикой Третьего рейха.

    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    24 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что находящиеся под внешним управлением германского правительства дочерние предприятия «Роснефти» исключат из новых санкций Соединенных Штатов.

    «Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для «Роснефти», – заявил Мерц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    По его словам, эту тему затронут на переговорах с США.

    Напомним, минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент России Владимир Путин счел незначительными эти рестрикции со стороны Вашингтона для российской экономики.

    23 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд поставок газа по «Силе Сибири» в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Газпром» в третий раз за месяц обновила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    Информация об очередном рекорде появилась 22 октября в официальном Telegram-канале Газпрома. «Поставленный объем превысил контрактные обязательства Газпрома», – отмечается в сообщении.

    Это уже шестое обновление рекорда с декабря 2024 года, когда газопровод вышел на максимальный контрактный уровень, добавили в компании.

    Предыдущий рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» Газпром зафиксировал 19 октября.

    23 октября 2025, 14:37 • Новости дня
    Оценен ущерб Германии от возможного использования замороженных активов России

    Ущерб Германии от использования замороженных активов России оценили в 100 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное использование замороженных российских активов на территории Европы для финансирования поставок вооружения Украине может привести к крупным убыткам для Германии, считают в германо-российской внешнеторговой палате.

    «Такой шаг дорого бы обошелся именно для Германии», – заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп, его цитирует агентство DPA, передает ТАСС.

    По его словам, Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию, поэтому она понесет наибольшие потери, если средства Центробанка России будут направлены на закупку оружия для Украины.

    Шепп оценил возможный ущерб для ФРГ в сумму свыше 100 млрд евро. Он напомнил, что на счетах в России размещены значительные средства германских заводов, торговых сетей, а также компаний, работающих в энергетике, фармацевтике и производстве бытовой техники. Эксперт подчеркнул, что Германия рискует больше других европейских стран, учитывая масштаб инвестиций в российскую экономику.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование активов России Евросоюзом.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    22 октября 2025, 00:47 • Новости дня
    Правительство Германии отказалось принимать детей из сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Ганновера выразил разочарование из-за отказа Берлина принять на лечение до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа.

    Как сообщает ТАСС, предложение властей Ганновера о приеме до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа и Израиля не было поддержано правительством Германии. Мэр Ганновера Белит Онай заявил: «Мы глубоко сожалеем об ответе Министерства внутренних дел ФРГ». Он подчеркнул, что отказ оказался разочаровывающим и непонятным.

    По информации агентства DPA, в письме МВД ФРГ отмечается, что даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в секторе Газа остается крайне запутанной и непредсказуемой. В документе подчеркивается, что вопросы эвакуации детей осложняются необходимостью установления их личностей, сопровождения родственниками, оценки безопасности, определения расходов и рассмотрения реалистичных сценариев возвращения.

    Власти ФРГ считают более эффективным оказывать поддержку лечению пострадавших и тяжелобольных непосредственно на месте. Ранее инициативу принять детей поддержали несколько городов Германии и протестантские церкви Нижней Саксонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших. Трех невооруженных военнослужащих из Германии направят на юг Израиля для контроля за перемирием с ХАМАС и координации гуманитарной помощи. В Израиле начал работу координационный центр США для мониторинга прекращения огня и организации гуманитарной поддержки в секторе Газа.

    21 октября 2025, 23:08 • Новости дня
    В Берлине торжественно открыли Неделю русского языка

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Германии стартовал форум, посвященный современным подходам к обучению русскому языку, на который приехали специалисты из десятка стран.

    Торжественное открытие Недели русского языка в Берлине состоялось в посольстве России, передает ТАСС. В этом году мероприятие проходит несмотря на действующие ограничения контактов с Россией и сложную геополитическую ситуацию.

    В форуме принимают участие более 90 экспертов – русистов, лингвистов, славистов и литературоведов из России, Германии, Дании, Франции, Болгарии, Португалии, Бельгии, Чехии, Испании и других стран.

    Одной из ключевых тем форума стало обсуждение современных методов преподавания русского языка и вопросы многоязычия.

    Среди делегатов – доцент филологического факультета МГУ Федор Панков и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

    Приветственное слово участникам адресовал посол России в Германии Сергей Нечаев, который отметил: «Русский язык имеет богатые международные традиции. Это один из языков ООН, один из ведущих языков, на которых говорит сегодня интернет, на котором общается мировое научное сообщество. И это очень приятно, что, несмотря на внешнеполитические вихри, русский язык по-прежнему имеет прочные, устойчивые и даже растущие тенденции».

    Посол подчеркнул важность сохранения русского языка в Германии и напомнил о многочисленных обществах, носящих имена русских писателей. По его словам, культурно-гуманитарные связи между Россией и Германией остаются крепкими даже в нынешних условиях.

    С обращением к участникам выступил также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, который отметил успех проведения подобных недель русского языка в мире и подчеркнул, что «русский язык объединяет людей».

    Форум продлится до 24 октября. В программе – мастер-классы, круглые столы, обсуждения и доклады специалистов по русскому языку из разных стран. Вечер открытия украсило выступление музыкантов из «Новой филармонии», получившее одобрение гостей аплодисментами. Организатором события стал Русский дом в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов из Германии.

    Во Львове мужчина подвергся избиению и был вытолкнут из автобуса после того, как заговорил на русском языке.

    В Москве с 20 по 22 октября проходит Ассамблея Русского мира при участии представителей более чем 100 стран, где обсудят продвижение русского языка и сохранение культурного наследия.

    22 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Меркель не пригласили на юбилейный прием Мерца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер Ангела Меркель не получила приглашение на предстоящий прием в Бундестаге по случаю 70-летия Фридриха Мерца, несмотря на 300 приглашенных гостей, пишет агентство DPA.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не получила приглашение на прием по случаю дня рождения нынешнего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца, сообщает ТАСС.

    Мерц отметит свой 70-летний юбилей 11 ноября и станет самым возрастным действующим канцлером страны со времен Конрада Аденауэра.

    Торжественный прием организует парламентская фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге. Ожидается, что на мероприятии соберутся около 300 гостей, в числе которых депутаты и главы регионов из консервативного блока.

    «К нам такое приглашение не поступало. В любом случае участие экс-канцлера было бы невозможным, поскольку она отправится в зарубежную поездку», – заявила агентству представитель Меркель.

    По информации агентства, рассылка приглашений еще продолжается, и не исключено, что Меркель все же может получить приглашение. Однако отмечается, что отношения между Меркель и Мерцем долгое время оставались напряженными из-за соперничества внутри партии, когда Мерц уступил лидерство Меркель и временно ушел из политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воспоминания Ангелы Меркель о России вызвали ожесточенную реакцию со стороны западных политиков и экспертов. В Германии политика последнего времени усугубилась из-за неудач и ошибок правительства. В Соединенных Штатах отметили лицемерие западных стран после заявлений Меркель о ситуации в отношениях с Россией.

    23 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Мерц сдержанно оценил возможность использования активов России в ЕС

    Мерц разделил опасения Бельгии по поводу замороженных активов России в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по перспективе использования российских активов, замороженных в Европе.

    Фридрих Мерц после прибытия на саммит ЕС заявил, что он и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обсуждали вопрос российских активов в последние недели. Мерц подчеркнул, что разделяет опасения бельгийского коллеги, однако отметил заинтересованность Де Вевера в совместном решении. Канцлер добавил, что ожидает прогресса по этой теме в ходе саммита, передает ТАСС.

    Три недели назад на встрече в Копенгагене Мерц был уверен, что в Брюсселе удастся достичь конкретного решения по вопросу замороженных российских активов, однако теперь его риторика стала сдержаннее.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Глава Европейского центрального банка указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    МИД России пообещал жесткий ответ в случае использования Евросоюзом российских активов.

    23 октября 2025, 11:30 • Новости дня
    Руденко сообщил о скором решении об отмене виз для китайцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в ближайшее время определит возможность отмены виз для туристов из Китая, что может упростить поездки между странами, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    По его словам, вопрос об отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время, передает ТАСС. Руденко сообщил, что соответствующее указание уже поступило от президента России и работа по согласованию деталей ведется активно.

    Руденко заявил: «Есть указание президента решить этот вопрос оперативно. В настоящее время действительно этот вопрос решается, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах».

    По его словам, нет никаких политических препятствий для отмены виз, остается лишь согласовать отдельные детали. Руденко выразил уверенность, что этот процесс пройдет быстро и будет завершен в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России заявили о подготовке безвизового режима с Китаем. Китай ранее объявил о запуске пробного безвизового режима для граждан России. В Китае зафиксировали резкий рост въездов иностранцев по безвизу.

    24 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В КНР выступили за невмешательство в отношения Москвы и Пекина третьих стран

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель китайского посольства в Вашингтоне напомнил о необходимости переговоров по ситуации на Украине и указал на недопустимость давления на российско-китайское сотрудничество.

    «Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований с точки зрения международного права и не утверждены Советом Безопасности ООН», – заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    Дипломат добавил, что диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса, а методы давления и принуждения не приведут к урегулированию ситуации.

    «Нормальное двустороннее сотрудничество Китая с Россией не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству какой-либо третьей стороны», – добавил он.

    Комментарий китайской дипмиссии в США прозвучал на фоне введения Вашигтоном новых рестрикций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также 34 их дочерних структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    24 октября 2025, 12:53 • Новости дня
    АдГ раскритиковала правительство ФРГ за политику поддержки Украины

    АдГ обвинила правительство Германии в «распродаже интересов» из-за поддержки Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Альтернатива для Германии» подвергла критике действия правительства Германии в отношении Украины, и обвинила в «распродаже интересов Германии».

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подвергла критике курс правительства по поддержке Киева, рассматривая его как «распродажу интересов Германии», передает ТАСС.

    По мнению представителей АдГ, если бы берлинские власти направляли хотя бы половину усилий, затрачиваемых на Украину и Владимира Зеленского, на развитие собственной страны, Германия столкнулась бы с меньшим количеством проблем.

    Поводом для комментария партии стало заявление канцлера Фридриха Мерца на встрече с Зеленским о том, что Германия будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». В АдГ отметили, что действия правительства свидетельствуют о приоритете украинского направления в ущерб внутренним интересам.

    Германия занимает второе место среди государств, поставляющих Киеву вооружения, уступая лишь США. С начала конфликта в 2022 году объем немецкой военной и иной помощи украинским властям превысил 40 млрд евро.

    Ранее суд оштрафовал жителя Тульской области на 25 тыс. рублей за публикацию в Telegram видео налета украинских беспилотников и работы ПВО.

    Парламент Крыма предложил ввести штрафы до 300 тыс. рублей за съемку фото и видео с военными объектами.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что публикация в интернете кадров работы ПВО угрожает жизни людей.

    24 октября 2025, 16:16 • Новости дня
    Полиция раскрыла сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса

    В Германии раскрыта сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса

    Полиция раскрыла сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса
    @ П. Пикассо

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая полиция пресекла деятельность международной группы, члены которой пытались реализовать за миллионы евро поддельные работы известных художников.

    Власти ФРГ, передает РИА «Новости», сообщили о задержании группы, занимавшейся сбытом поддельных картин известных мастеров, в том числе Питера Пауля Рубенса, Рембрандта ван Рейна и Пикассо. Специалисты по розыску произведений искусства и прокуратура города Амберг изъяли 20 работ, которые продавались под именами этих художников.

    Обыски прошли не только в нескольких немецких городах, включая Берлин, Дрезден и Мюнхен, но также в ряде кантонов Швейцарии и в Лихтенштейне. По информации полиции, участники группы пытались реализовать подделки по цене от четырехсот тысяч до четырнадцати миллионов евро. Пока неизвестно, удалось ли им продать хотя бы одну работу.

    В группу входили одиннадцать человек. Ключевой подозреваемый – 77-летний гражданин Германии. В поле зрения полиции он попал после того, как попытался выставить на рынок две предполагаемые картины Пикассо. Одна из них относилась к серии «Дора Маар».

    Следственные действия показали, что подозреваемый также хотел продать подделку известной картины Рембрандта ван Рейна «Staalmeesters» за 120 млн франков – при том, что оригинал уже хранится в коллекции амстердамского музея Рейксмузеум. Позднее установили, что копия принадлежала 84-летней гражданке Швейцарии, которая также сейчас под следствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шанхае правоохранители задержали мошенников, реализовавших крупную партию контрафактных кукол Лабубу на сумму свыше 12 млн юаней.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации