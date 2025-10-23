The Times сообщила о «сексуальной войне» России и Китая против IT США

Tекст: Елизавета Шишкова

Кибершпионаж против американской IT-индустрии усилился с применением тактики «сексуальной войны», сообщает «Газета.ru». Инсайдеры отрасли рассказали изданию The Times о росте числа изощренных попыток вербовки сотрудников через социальные сети, в частности LinkedIn, где айтишникам поступают запросы от привлекательных молодых женщин из Китая.

Главный аналитик разведки Pamir Consulting Джеймс Малвенон подтвердил, что сам столкнулся с подобными попытками. Он сообщил, что две женщины пытались проникнуть на конференцию по вопросам китайских инвестиций, обладая полной информацией о мероприятии. Малвенон, обладающий 30-летним опытом расследования шпионажа, заявил: «Такая тактика «медовой ловушки» – серьезная уязвимость для США, ведь американская культура и законы не используют такие методы, предоставляя противнику асимметричное преимущество».

Эксперты по контрразведке также отмечают другие приемы: Китай устраивает конкурсы стартапов в США с целью хищения бизнес-планов и занимается саботажем технологических компаний. Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности ранее зафиксировал более 60 случаев шпионажа со стороны Коммунистической партии Китая за последние четыре года, однако бывшие сотрудники контрразведки считают, что реальное число инцидентов значительно выше.

Кроме того, Россия и КНР все чаще используют в операциях обычных граждан – инвесторов, криптоаналитиков, бизнесменов и ученых для установления контактов с американскими коллегами, что усложняет выявление шпионской деятельности. Один из высокопоставленных сотрудников контрразведки США отметил: «Мы больше не ищем агента КГБ в прокуренном гостевом доме в Германии. Наши противники, особенно китайцы, используют подход «всего общества» для эксплуатации всех аспектов наших технологий и западных талантов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рекомендовали сотрудникам крупных технологических и финансовых компаний, имеющим рабочие визы H-1B, оставаться в США после указа президента Дональда Трампа. Новый указ Трампа делает возвращение из-за границы для таких сотрудников значительно дороже. В ряде случаев въезд обратно в страну становится практически невозможным.