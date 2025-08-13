  • Новость часаМИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Bloomberg: Индия и Китай улучшили отношения на фоне угроз Трампа
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    13 августа 2025, 12:28

    «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках сбора «1000 дронов для Покровска» россияне собрали 50 млн рублей, что позволило приобрести современные беспилотники для бойцов СВО.

    На средства, собранные в рамках акции «1 000 дронов для Покровска», «Народный фронт» закупил беспилотники «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС.

    Первая партия уже поступила в подразделение специального назначения в Ростовской области. По словам руководителя регионального исполкома «Народного фронта» Алексея Мирошниченко, выдача дронов бойцам уже началась.

    Дроны оснащены оптоволоконной связью, что обеспечивает им устойчивость к радиоэлектронной борьбе, высокое качество изображения и дальность полета. Военнослужащие подчеркивают, что эти беспилотники эффективны для поражения укреплений, техники и живой силы противника.

    Сбор средств стартовал 7 марта по инициативе военного блогера Юрия Подоляки и продолжается по сей день. В «Народном фронте» отметили, что поставки дронов помогают бойцам успешно противостоять западной технике и продвигаться на передовой.

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» за неполный год вывели из строя военную технику и объекты на Украине на сумму 166 млрд рублей.

    13 августа 2025, 08:35
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России заняли позиции на западных окраинах Колодезей, после чего украинские подразделения отступили за пределы населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что армия России заняла позиции на западных окраинах села, после чего «подразделения вооруженных формирований Украины были выдавлены за пределы Колодезей». По его словам, на данный момент боевые столкновения происходят за пределами населенного пункта. Марочко уточнил, что российские военнослужащие продолжают зачистку окрестностей села параллельно с боями за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о продвижении армии России у Колодезей в ДНР. Российские силы ранее заняли часть поселка Колодези.

    В июне Россия отразила атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей.

    13 августа 2025, 06:19
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская противоракетная система «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

    Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

    Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    12 августа 2025, 19:09
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    13 августа 2025, 08:17
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак, сообщили в российских силовых структурах.

    По словам силовиков, ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп в Сумской области, готовясь к возобновлению атак, передает РИА «Новости».

    По данным источника, в течение последних суток наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении. Исключением стали бои в районе населенного пункта Юнаковка, где столкновения сохраняются.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    В Сумской области продолжается усиление систем ПВО, однако один из зенитных комплексов ВСУ под Ворожбой был уничтожен российскими войсками.

    Российская группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    13 августа 2025, 05:31
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    12 августа 2025, 14:50
    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

    Рожин: Прорыв ВС России в районе Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ на Краматорском и Красноармейском участках

    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Для ВС России успех открывает новые возможности в Красноармейской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

    «Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

    По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

    «Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

    В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.

    13 августа 2025, 09:01
    Politico: США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рекомендовали украинскому руководству подходить к своим военным возможностям более прагматично на фоне предстоящих переговоров лидеров России и США на Аляске, сообщила газета Politico.

    Газета Politico, ссылаясь на американского чиновника, сообщает, что власти США призвали украинское руководство более реалистично оценивать возможности своей армии, передает РИА «Новости».

    Американская сторона рекомендовала Киеву быть прагматичными и трезво учитывать свои ресурсы. По данным газеты, США указали, что Украине следует сопоставлять планы с актуальными боевыми возможностями.

    Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина, по мнению экспертов, не готова к послевоенной реальности.

    13 августа 2025, 06:34
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района рифа Скарборо

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    12 августа 2025, 18:36
    МИД: Зеленский продолжает отказываться от пленных украинцев

    МИД: Зеленский продолжает отказываться забрать пленных солдат ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Киев по-прежнему отказывается забирать тысячу украинских военнопленных, чьи фамилии были опубликованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил ранее источник в военно-дипломатических кругах.

    12 августа 2025, 14:28
    Историк объяснил важность вручения Звезды Героя потомкам лейтенанта Береста

    Научный директор РВИО Мягков: Чествование подвига Береста – напоминание Европе о расплате за нацизм

    Историк объяснил важность вручения Звезды Героя потомкам лейтенанта Береста
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Чествование подвига Алексея Береста, чья группа водрузила флаг над Рейхстагом, имеет особое значение в контексте СВО. Это напоминание нынешнему коллективному Западу том, к чему приводит поддержка нацистских режимов, выступающих против России, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Мягков. Во вторник в Москве была вручена Звезда Героя потомкам советского воина Алексея Берестова.

    «Вручение Звезды Героя потомкам Алексея Берестова имеет два прочтения, неразрывно связанных между собой. Первое – федеральное. Награда нашла своего обладателя спустя много десятилетий. Это говорит о том, что Россия не забывает своих героев. Это поддержка и важное напоминание всем участникам СВО: каждый их подвиг будет учтен и отражен в истории», – пояснил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

    «Причем, сегодняшним награждением проект не ограничится: у нас в планах создать экспозицию Береста в Музее Победы и снять документальный фильм, где будет рассказываться о подвиге их группы знаменосцев», – подчеркнул собеседник. «Эти люди показали высший военный профессионализм и любовь к Родине. На таких, как Берест, сейчас равняются участники СВО и наши Вооруженные силы в целом, наследующие славные традиции армии – победительницы в Великой Отечественной войне», – продолжил историк.

    Спикер напомнил, что в обороне Рейхстага с немецкой стороны принимали участие не только отряды СС и фольксштурм, но также прибалтийские, скандинавские и французские подразделения. «Это те страны, которые ныне оказывают военную поддержку Киеву. Потому нынешнее награждение является еще и посланием, которое должен прочитать коллективный Запад: 80 лет назад мы водрузили знамя над центром нацистской Европы, и сегодня наши военные не позволят этой «болезни» снова распространиться по миру», – предупредил он.

    Во вторник в Москве прошло торжественное вручение Звезды Героя Алексею Бересту – внуку лейтенанта Советской армии Алексея Береста, под командованием которого в ночь на 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы.

    Награду потомкам героя передал помощник президента России Владимир Мединский.  «В силу разных обстоятельств Береста не оказалось среди тех, кого награждали тогда «Золотой Звездой». И по решению президента историческая справедливость была восстановлена», – сказал он.

    Сам потомок героя – 60-летний уроженец Ростова-на-Дону, сотрудник «Ростовводоканала» Алексей Берест горячо поблагодарил президента России Владимира Путина и всех присутствующих на церемонии. Отдельную признательность он выразил ветеранам СВО, пришедшим на награждение в качестве почетных гостей.

    12 августа 2025, 12:49
    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания

    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания в августе

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» завершил глубокую модернизацию и готовится к началу заводских ходовых испытаний до конца лета.

    «Адмирал Нахимов» после масштабного ремонта выходит на заводские ходовые испытания в августе, сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев.

    Он заявил: «ТАРК "Адмирал Нахимов" после ремонта с глубокой модернизацией буквально сегодня выходит в море на заводские ходовые испытания».

    Крейсер находится на ремонте с 1999 года, однако реальные работы на судне начались только в 2013 году. Главной задачей модернизации стало значительное усиление боевого потенциала корабля, передает ТАСС.

    Согласно открытым данным, «Адмирал Нахимов» теперь оснащен десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами. Каждый из них рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» и предназначен для нанесения мощных ударов по морским и береговым целям.

    Напомним, в начале года на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.

    Крейсер после модернизации получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый облик российского ВМФ формируется с учетом таких модернизированных кораблей.

    13 августа 2025, 07:36
    Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады на Сумском направлении не желают выходить на передовые позиции, утратишие защитные свойства, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, в подразделении наблюдается снижение дисциплины и морально-психологического состояния.

    «В 95-й ОДШБр фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия бойцов «Севера», – сообщили в структурах.

    По их словам, на наблюдательных постах Вооруженных сил Украины из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии полностью выполнять свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Север» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. Командование ВСУ усилило группировку ПВО в регионе. Пропавших под Сумами украинских солдат приравняли к дезертирам.

    12 августа 2025, 22:30
    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске

    Захарова заявила о планах Киева сорвать российско-американские переговоры

    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, намеченными на середину августа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима», передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Киев намерен сорвать российско-американские переговоры, запланированные на 15 августа.

    Дипломат прокомментировала информацию Минобороны России о готовящихся со стороны Украины действиях для срыва саммита.

    Захарова подчеркнула: «Уже стало их преступным почерком».

    Отмечается, что в МИД России выразили обеспокоенность эскалацией провокационной деятельности Киева в преддверии важных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Захарова раскритиковала инициативу украинских властей по ограничению использования русского языка в стране. Она также высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    13 августа 2025, 04:14
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Экс-разведчик Чинкуини: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    13 августа 2025, 09:35
    В Китае заявили о влиянии «Буревестника» на ядерный баланс

    В Китае заявили о влиянии крылатой ракеты «Буревестник» на ядерный баланс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой считается первой в мире разработкой такого класса и может повлиять на стратегический баланс ядерных сил, заявил китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.

    Сун Чжунпин заявил, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» способна изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что традиционно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, однако Россия стала первой страной, разрабатывающей крылатую ракету, использующую ядерную энергию.

    По словам эксперта, применение ядерного топлива в подобных разработках связано с техническими сложностями, что требует дополнительных испытаний для устранения выявленных проблем. Появившаяся в СМИ информация о возможных испытаниях ракеты свидетельствует о работе над совершенствованием этих технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. СБУ и польская разведка решили помешать размещению комплекса «Орешник» в Белоруссии. МИД России заявил о наличии у страны солидного арсенала ракет средней и меньшей дальности.

    12 августа 2025, 12:42
    Стало известно о попадании ВСУ в огневой мешок под Константиновкой

    Кимаковский сообщил о блокировке нескольких подразделений ВСУ у Клебан Быка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Клебан Быка под Константиновкой украинские военные подразделения оказались окружены и лишены путей отхода, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, несколько украинских подразделений попали в огневой мешок в окрестностях поселка Клебан Бык под Константиновкой, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в ловушке оказались сразу несколько подразделений, принадлежащих трем разным бригадам ВСУ. Он уточнил: «У поселка Клебан Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались несколько подразделений сразу трех бригад противника».

    Советник главы ДНР также подчеркнул, что у украинских военных, попавших в окружение, отсутствует возможность выхода из огневого мешка на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Луначарское в ДНР.

    Ранее российские военные освободили Яблоновку в ДНР, а также освободили Александро-Калиново в ДНР.

    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    Зеленский решил приехать в Берлин для звонка Трампу
    ФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
    Госдолг США впервые превысил 37 трлн долларов
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для пиара
    НАС предложил ввести штрафы за «иранскую тонировку» на авто
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

