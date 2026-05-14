Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за грозы

Tекст: Мария Иванова

В столице и области до 21.00 по московскому времени будет действовать желтый уровень метеорологической опасности, передает ТАСС.

Причиной стали прогнозируемые осадки в виде дождя со шквалистым ветром.

«В период до 21.00 в отдельных районах ожидается гроза с дождем, уровень погоды желтый», – пояснил представитель Гидрометцентра. Этот показатель свидетельствует о потенциально опасных метеоусловиях в городе.

Городские службы и спасатели настоятельно рекомендовали автомобилистам избегать резких маневров и не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам посоветовали проявлять повышенную осторожность при переходе проезжей части из-за ухудшения видимости на дорогах.

Непогода сохранится и в пятницу, 15 мая. Местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая синоптики объявляли желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гроз.

Ранее первая в текущем году гроза прошла на северо-западе Подмосковья и в Зеленограде.