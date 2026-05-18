Ученые спрогнозировали повторение магнитной бури в течение суток
ИКИ РАН: Землю накроет слабая магнитная буря из-за выброса плазмы
Магнитосфера Земли остается нестабильной, и в ближайшие сутки планету ожидает новая волна возмущений из-за недавнего выброса солнечной плазмы, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Последствия недавних геомагнитных возмущений не окончательно нейтрализованы, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра по-прежнему превышает норму и составляет от 500 до 600 километров в секунду вместо обычных 300 или 400. В ближайшие сутки планеты достигнет выброс массы от вспышки, зафиксированной 16 мая.
«Солнце начинает неделю в возбужденном состоянии», – подчеркнули исследователи.
Это событие нарушит установившееся равновесие магнитосферы. Расчеты показывают возвращение индексов геомагнитной активности к уровню слабых бурь.
Вспышечная активность светила остается неровной. Ученые ожидают сохранения такого режима в течение всей первой половины недели, не видя явных причин для спада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу астрономы зафиксировали начало слабой магнитной бури на Земле. Накануне этого события эксперты ИКИ РАН спрогнозировали приход геомагнитных возмущений от крупной корональной дыры.
Еще в конце апреля специалисты ожидали пик солнечной активности именно 15 и 16 мая.