Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации

ВМС Эстонии отказались задерживать российские танкеры из-за угрозы эскалации

Tекст: Вера Басилая

Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации, передает РБК со ссылкой на заявление командующего ВМС республики Иво Варка агентству Reuters.

Как отметил Варк, риск военной эскалации просто слишком высок. Он добавил, что Таллин готов вмешиваться только при наличии непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

Reuters также сообщает, что Британия, Франция, Бельгия и Швеция усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценкам Запада, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти. В мае 2025 года Эстония уже пыталась остановить не имеющий флага танкер, который направлялся в Россию и, как считает Таллин, нарушал санкции.

Во время той попытки, по информации агентства, Россия подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил танкер в российские воды. По словам Варка, подобные инциденты подтверждают высокие риски вмешательства и возможность военной эскалации в регионе.

В мае эстонские власти при поддержке сил НАТО попытались задержать направлявшееся в Приморск судно.

Помощник президента России Николай Патрушев назвал подобные действия Таллина угрозой усиления военного присутствия альянса на Балтике.

Ранее российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу захвата.

Британия выразила обеспокоенность усилением мер по защите российского нефтяного экспорта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством.