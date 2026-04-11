    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня

    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    10 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На полигоне в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно призванных солдат ВСУ, но ее подавили украинские националисты, сообщил связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный Ветер».

    Инцидент произошел в лагере подготовки штурмовых подразделений, сообщается в канале «Северный Ветер» в Max.

    Попытка мятежа завершилась жестокой расправой со стороны националистических подразделений.

    Генеральный штаб украинской армии тщательно скрывает факт массового неповинения бойцов.

    Родственникам погибших при подавлении бунта военнослужащих отправляют фальшивые документы. Командование официально списывает потери на естественные причины смерти.

    Одной из жертв жестокой расправы стал уроженец Николаева И.В. Терентьев 1979 года рождения. Семье передали тело мужчины с многочисленными переломами.

    До этого командование украинского полигона в Днепропетровской области расстреливало мобилизованных солдат за попытки побега. В Черниговской области военные заставляли новобранцев ползать по земле под выстрелы.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    10 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico.

    В материале подчеркивается: «После того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 «специалист» с Украины не вернулся домой».

    Издание сообщает, что по итогам событий Киеву пришлось столкнуться с негативной реакцией со стороны Ирана. Уточняется, что склады с беспилотниками были полностью уничтожены в ходе атаки, а украинские специалисты после этого не смогли вернуться на родину.

    Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари 28 марта заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работать на американских военных базах на Ближнем Востоке по поручению Владимира Зеленского.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    10 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о возможности мира на Украине «уже сегодня»
    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине может быть достигнут уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия стремится не к временной приостановке боевых действий, а к прочному и устойчивому миру. Он добавил, что об этом неоднократно говорил как он сам, так и президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин объявил перемирие по случаю Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на предложение о перемирии.

    Песков отметил, что Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине.

    Дипломат Родион Мирошник отметил, что к обещаниям Зеленского по перемирию нет доверия.

    10 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» накануне был установлен контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области, а Южная группировка освободила Диброву в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» в течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 64 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение прошедших суток подразделениями Южной группировки освобожден населенный пункт Диброва в ДНР.

    За неделю группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 бронемашину и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За последнюю неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 1310 военнослужащих, 31 бронемашину и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За минувшую неделю потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 2020 военнослужащих, два танка, 23 бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    10 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке госслужбы замминистра цифрового развития Андрея Заренина.

    Документ с соответствующим решением опубликован на официальном портале правовой информации. «Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», – сказано в распоряжении премьер-министра.

    Норма закона предусматривает, что прохождение государственной службы (за исключением военной) временно приостанавливается, если госслужащий призывается на военную службу по мобилизации, направляется в войска национальной гвардии РФ в этот же период либо заключает контракт о прохождении военной службы.

    Напомним, Заренин подписал контракт на службу в отряде «БАРС-Курск».

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины намерены пересмотреть порядок предоставления социальной помощи нуждающимся, что позволит уменьшить затраты бюджета на выплату пособий, сообщил глава Минсоцполитики Денис Улютин.

    Улютин рассказал, что сейчас поддержка семей и граждан в сложных жизненных обстоятельствах обходится бюджету более чем в 100 млрд гривен, что составляет примерно 2,3 млрд долларов. По его словам, основное изменение коснется перехода от выплат «по статусу» к адресной помощи на основе реальных потребностей, передает ТАСС.

    В интервью украинской версии Forbes Улютин пояснил, что новая система будет строиться на принципах срочности, адресности и четких критериев назначения помощи. Министр отметил: «Нужен переход от выплат «по статусу» к поддержке на основе потребностей, срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем». Он добавил, что в настоящее время на Украине около 13 млн человек нуждаются в господдержке, и эта цифра может быть даже выше.

    Улютин подчеркнул, что ведомство разрабатывает стратегию по возвращению граждан к экономической активности, чтобы не столкнуться с ситуацией нехватки ресурсов для оказания помощи всем нуждающимся. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что из-за неэффективной политики властей за чертой бедности находятся 8,8 млн украинцев. По данным опросов, 30% населения хватает средств только на продукты и оплату коммунальных услуг, а 10% вынуждены экономить даже на еде.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    10 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Рютте назвал противников членства Украины в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Против вступления Украины в НАТО выступают Германия, Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

    Опрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс снят с повестки, заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает «Газета.Ru».

    Он уточнил, что против членства Киева выступают Германия, Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия.

    Рютте напомнил, что на саммите альянса в Вашингтоне в 2024 году было принято соглашение, закрепившее необратимость евроатлантического курса Украины. Однако, по его словам, сейчас этот процесс блокируют упомянутые страны.

    Генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс теперь сосредоточил усилия на поддержке Украины на поле боя и содействии в мирных переговорах.

    Ранее Рютте отверг возможность скорого вступления Украины в альянс.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украины в НАТО никогда не будет.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 16:33 • Новости дня
    СК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Следственными органами республики Северная Осетия – Алания дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК, предусматривающей ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, если это повлекло тяжкий вред здоровью или смерть двух и более человек, сообщил СК России в Max.

    По информации ведомства, инцидент произошел на складе пиротехнической продукции в переулке Партизанском в пятницу. Сначала прогремел хлопок, после чего началось возгорание. На момент происшествия в здании находились сотрудники склада, однако точные данные о числе погибших и раненых пока уточняются.

    «В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего», – сообщили в СК.

    Напомним, во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    The National: НАТО пытается скрыть внутренний раскол
    Итальянская банковская группа UniCredit заявила о продолжении работы в России
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

