Экс-премьер Британии Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на запорожском направлении

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооружённых сил Украины на запорожском направлении, передает РИА «Новости». О своей поездке Джонсон рассказал в колонке для газеты Daily Mail, уточнив, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя.

В своей статье Джонсон подверг критике западные страны за недостаточную поддержку Киева и призвал передавать Украине больше дальнобойных вооружений. Также он отметил необходимость скорейших поставок западного оружия для украинских военных.

Кроме того, во время этой поездки Джонсон снял материал для документального фильма, который должен выйти на британском телеканале Channel 5, однако точная дата премьеры пока не называется.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно следит за действиями европейских стран в контексте урегулирования на Украине и ценит позицию Вашингтона. Россия считает, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт и делают страны НАТО участниками происходящего, подчеркивая, что такие грузы станут законной целью для российских военных.

Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить конфликт из-за больших потерь ВСУ.

Джонсон ранее заявил, что Британия и ее союзники должны отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.