Археологи на Тайване нашли построенные с использованием сахара древние дороги

Tекст: Мария Иванова

Археологи на Тайване нашли фрагменты дорог первой половины XIX века, которые были построены с применением необычного материала – кусков сахара, передает ТАСС. К раскопкам подтолкнула находка строителей, работавших над железнодорожной линией в городе Тайнань.

Исследования показали, что дороги сооружались во времена Цинской империи, приблизительно в 1836 году в эпоху императора Даогуана.

В качестве основного материала использовали глиняный раствор, а щели заполнялись тем, что было под рукой: черепками, черепицей и необработанным тростниковым сахаром. Археологи считают, что выбор «заполнителей» был связан с широким развитием сахарного производства на Тайване в те времена.

Исторические документы чиновников династии Цин содержат упоминания о том, что производство сахара на острове процветало: кусочки сахара встречались буквально повсюду. По их наблюдениям, летом в воздухе над дорогами стоял сладкий сахарный аромат благодаря испаряющемуся сахару в жару.

Обнаруженные артефакты, по данным Taipei Times, планируется включить в культурный проект, который должен вернуть жителям Тайнаня память о богатой истории города в период правления Цинской династии.

