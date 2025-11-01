Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Археологи на Тайване нашли построенные с использованием сахара древние дороги
В ходе строительных работ в Тайнане были найдены фрагменты дорог XIX века, чьи щели заполняли черепки и куски нерафинированного тростникового сахара.
Археологи на Тайване нашли фрагменты дорог первой половины XIX века, которые были построены с применением необычного материала – кусков сахара, передает ТАСС. К раскопкам подтолкнула находка строителей, работавших над железнодорожной линией в городе Тайнань.
Исследования показали, что дороги сооружались во времена Цинской империи, приблизительно в 1836 году в эпоху императора Даогуана.
В качестве основного материала использовали глиняный раствор, а щели заполнялись тем, что было под рукой: черепками, черепицей и необработанным тростниковым сахаром. Археологи считают, что выбор «заполнителей» был связан с широким развитием сахарного производства на Тайване в те времена.
Исторические документы чиновников династии Цин содержат упоминания о том, что производство сахара на острове процветало: кусочки сахара встречались буквально повсюду. По их наблюдениям, летом в воздухе над дорогами стоял сладкий сахарный аромат благодаря испаряющемуся сахару в жару.
Обнаруженные артефакты, по данным Taipei Times, планируется включить в культурный проект, который должен вернуть жителям Тайнаня память о богатой истории города в период правления Цинской династии.
