Археологи обнаружили древнюю мастерскую по выплавке меди в Египте

Tекст: Дарья Григоренко

Археологи обнаружили мастерскую по выплавке меди и ряд административных построек на юге Синайского полуострова в Египте, передает РИА «Новости». Находка была сделана египетской археологической миссией на объекте Вади-эн-Насб. По данным министерства туризма и древностей, также выявлены наблюдательные пункты.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил: «Находка свидетельствует о стратегической значимости Синая во времена Древнего Египта как основного источника меди и бирюзы». Генсек высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед отметил, что горнодобыча в этом районе велась еще со времен Древнего царства и достигла наибольшего размаха в период Нового царства.

В ходе работ археологи обнаружили медеплавильные печи, блоки из медного шлака, слитки, емкости для плавления металлов, амфоры, сосуды и древесный уголь. Все это подтверждает, что Синай играл важную роль в обеспечении Египта стратегическими ресурсами в древности.

