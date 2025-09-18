  • Новость часаПесков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    Британцы довели Трампа до рукоприкладства
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Доклад: В Британии за 20 лет резко снизился уровень жизни
    Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    18 сентября 2025, 14:37 • Новости дня

    Меланья Трамп поручила юристам добиться опровержений слухов о связях с Эпштейном

    NBC сообщил о действиях Меланьи Трамп по опровержению слухов о связях с Эпштейном

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты супруги бывшего президента США потребовали у СМИ опровержений информации о ее якобы связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Меланья Трамп поручила своим адвокатам принимать меры против публикаций о предполагаемых связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Как сообщили два источника телеканалу NBC, юристы первой леди добиваются быстрых опровержений от всех, кто распространяет «ложные» или «клеветнические» сведения.

    Пресс-секретарь Меланьи Ник Клеменс уточнил, что адвокаты требуют не только опровержений, но и извинений за распространение недостоверной информации. NBC отмечает, что уже появились публикации с признанием ошибочности высказываний и публичными извинениями.

    Ранее из книги британского писателя Эндрю Лоуни было удалено упоминание о знакомстве Дональда и Меланьи Трамп через Эпштейна после претензий первой леди. Она также пригрозила Хантеру Байдену иском на миллиард долларов за клевету.

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

    Через несколько недель он был найден мертвым в тюремной камере, официальная версия – самоубийство, однако в СМИ регулярно обсуждаются различные версии произошедшего.

    В последние месяцы дело Эпштейна вновь вызвало широкий интерес после того, как администрация США не опубликовала новые материалы, а суды отказались рассекретить документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп одобрил решение своей супруги Мелании Трамп обратиться в суд по делу о клевете, связанному с заявлениями Хантера Байдена.

    Меланья Трамп потребовала от Хантера Байдена опровержения высказываний, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

    Странная новость о самоубийстве одной из ключевых свидетельниц по делу Эпштейна, 41-летней Вирджинии Джуффре, обрастает недоверием со стороны общественности и официальных лиц.

    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    17 сентября 2025, 19:18 • Новости дня
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США

    Диспетчеры приказали лайнеру Spirit 1300 экстренно изменить курс

    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В небе над Лонг-Айлендом борт Дональда Трампа опасно приблизился к рейсовому лайнеру, что вынудило диспетчеров немедленно скорректировать его маршрут.

    Инцидент произошел во время перелета президента США Дональда Трампа в Британию, сообщает агентство Блумберг.

    Самолет Трампа оказался опасно близко к пассажирскому лайнеру Spirit 1300, летевшему из Форт-Лодердейла в Бостон.

    Диспетчер обратился к экипажу Spirit 1300 со словами: «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас».

    Сближение воздушных судов произошло в районе Лонг-Айленда.

    Трамп направлялся в Британию со вторым государственным визитом. В Лондоне на среду запланирована масштабная акция против американского президента.

    Первый государственный визит Трампа в Британию состоялся в 2019 году, когда также прошел крупный митинг против его приезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника. В 2024 году лайнер Дональда Трампа совершил экстренную посадку в американском штате Монтана.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    17 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва

    Tекст: Ирма Каплан

    Снижение ставки федрезерва происходит в США впервые за девять месяцев и составляет 1/4 процентного пункта, продолжая балансировать на показателях занятости и инфляции, сказано в пресс-релизе Федерально резервной системы (ФРС).

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 1/4 процентного пункта с 4 до 4 -1/4 процента. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков», – сказано в релизе.

    В ФРС уточнили: последние показатели говорят о том, что в первой половине 2025 года рост экономической активности в США замедлился, как и рост числа рабочих мест, а уровень безработицы вырос, хотя и остается низким. Однако инфляция ускорилась и остается несколько повышенной.

    Комитет ФРС отметил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, при этом неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал главу ФРС  Джерома Пауэлла снизить ставку или оставить должность. Джером Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых. В сентябре нефть подешевела после двух дней роста в ожидании решений ФРС США.

    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    18 сентября 2025, 04:08 • Новости дня
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка, объявив антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.

    В социальной сети Truth Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям.

    «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении тех, кто финансирует движение «Антифа» в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – цитирует Трампа Reuters.

    В агентстве отметили, что пока неясно, какую юридическую силу имеет заявление Трампа в соцсети. По словам экспертов, «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

    Трамп и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли левые группировки в создании атмосферы враждебности по отношению к консерваторам перед убийством Кирка. Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как предлог для расправы с политическими оппонентами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией на фоне убийства активиста Чарли Кирка.

    Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в университете Юты. Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков для атаки на радикальных левых.

    Имя убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после заявления его отца, полицейского с 27-летним стажем, в полицию.

    СМИ сообщали, что следователи обнаружили на пулях винтовки, из которой могли убить Кирка, выгравированные лозунги антифашистского движения «Антифа».

    18 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Пентагон заявил об окончании разработки проекта системы ПРО «Золотой купол»
    Пентагон заявил об окончании разработки проекта системы ПРО «Золотой купол»
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генерал космических сил Майкл Гетлейн, возглавляющий проект президента США Дональда Трампа по созданию системы воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол», заявил об окончании разработки проекта.

    «В настоящее время он находится на рассмотрении, и на данный момент нет никакой дополнительной информации, учитывая важность оперативной безопасности», – приводит Bloomberg выдержку из заявлении Пентагона.

    По оценкам агентства, это существенное изменение тона по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда генерал Гетлейн заявил, что расскажет о своем плане возведения «Золотого купола», как только уложится в 60-дневный срок для его воплощения.

    В мае Трамп заявил, что реализация проекта может обойтись в 175 млрд долларов. Но беспартийное бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут намного выше, поскольку стоимость одной только сети перехватчиков космического базирования может составить 542 млрд долларов в течение 20 лет.

    План Трампа «Золотой купол» направлен на растущее число усложняющихся угроз, с которыми США могут бороться, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.

    Критики говорят, что это будет сложная техническая задача с астрономической стоимостью. Никто никогда не размещал ракеты-перехватчики в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    Противоракетная система США «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    17 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками
    Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками
    @ Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в Британию с официальным визитом, в ходе которого глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    Британский король был в приподнятом настроении и подшутил над Трампом, когда они осматривали почетный караул в Виндзорском замке. Президент США явно наслаждался церемонией приветствия и неоднократно благодарил хозяев и даже полковника Грина, которому несколько раз сказал «Спасибо, огромное спасибо».

    Когда гвардеец поднес меч к высокой черной шапке, которая называется bearskin (медвежья шкура), давая сигнал к окончанию осмотра, король предупредил Трампу: «Осторожно, меч», что вызвало у них обоих смех, пишет Daily Mail.

    Король и президент США затем присоединились к королеве, принцу Уильяму и Кейт, чтобы поприветствовать Дональда Трампа и его супругу Меланью. По словам специалиста по чтению по губам, Трамп при встрече с Кейт сказал «Ты прекрасна».

    Король Карл и королева Камилла подарили президенту Трампу флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации, 20 января 2025 года. К нему прилагался том в кожаном переплете ручной работы, специально изготовленный Королевской переплетной мастерской в Виндзорском замке в честь празднования 250-летия Провозглашения независимости.

    Первой леди США подарили чашу из серебра и эмали, изготовленную с использованием традиционных серебряных техник североирландской художницей Карой Мерфи и украшенную гербом Ее Величества, а также персонализированную сумочку Anya Hindmarch.

    Согласно традиции, их Величества также подарили Трампам серебряную рамку для фотографии, на которой выгравирован их совместный герб. В ответ Трамп и Первая леди США вручили королю Чарльзу точную копию меча президента Эйзенхауэра. Королева Камилла также получила великолепную винтажную брошь в виде цветка из 18-каратного золота, бриллиантов и рубинов от Tiffany & Co.

    Напомним, в 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в небе над Лонг-Айлендом борт Дональда Трампа, летевший в Британию,

    опасно приблизился к рейсовому лайнеру, что вынудило диспетчеров немедленно скорректировать его маршрут.

    18 сентября 2025, 00:48 • Новости дня
    Обама после убийства Кирка предупредил США о «суровом политическом кризисе»
    Обама после убийства Кирка предупредил США о «суровом политическом кризисе»
    @ Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка. На мероприятии в Пенсильвании во вторник Обама заявил, что не знаком с Кирком и не согласен со многими его взглядами, но назвал убийство «ужасающим и трагическим».

    Обама раскритиковал высказывания президента США Дональда Трампа в адрес политических оппонентов и указал на предыдущих президентов-республиканцев, которые, по его словам, подчеркивали национальное единство в моменты высокой напряженности, пишет Би-би-си.

    В ответ Белый дом назвал Обаму «архитектором современного политического раскола».

    «Я думаю, что в такие моменты, как этот, когда напряженность высока, часть работы президента заключается в том, чтобы сплотить людей», – заявил Обама в Пенсильвании.

    Он призвал американцев «уважать право других людей говорить то, с чем мы глубоко не согласны». Обама похвалил губернатора штата Юта Спенсера Кокса, консервативного республиканца, который, по его словам, показал, «что мы можем не соглашаться друг с другом, соблюдая при этом основные правила участия в общественных дебатах».

    В заявлении для Би-би-си представитель Белого дома отверг обвинения и упрекнул Обаму в разжигании разногласий, пока тот был президентом.

    «Обама использовал любую возможность, чтобы посеять разногласия и настроить американцев друг против друга. Его разделение вдохновило поколения демократов клеветать на своих оппонентов, называя их «достойными сожаления», «фашистами» или «нацистами», – прокомментировал представитель Белого дома.

    После ухода с поста президенты США, как правило, смягчают критику в адрес своих преемников, однако в последние месяцы Обама обрушился с критикой на действия Трампа, направленные против университетов и судей, а также раскритиковал лидеров Демократической партии за неспособность жестко противостоять политике Белого дома.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    18 сентября 2025, 02:15 • Новости дня
    Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц стал постпредом США при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Комитет Сената США в среду одобрил десятки кандидатур главы Белого дома Дональда Трампа на дипломатические посты, так как коллеги президента-республиканцы работали над изменением правил Сената ради упрощения процедуры утверждения его кандидатур.

    «Комитет Сената по международным отношениям рассмотрел 36 кандидатур, в том числе таких известных кандидатов, как бывший советник по национальной безопасности президента Майкл Уолц на пост посла США в Организации Объединенных Наций и директор президентского кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла в Индии», – передает Reuters.

    После нескольких месяцев жалоб на то, что демократы замедляют выдвижение кандидатов Трампа на многие высокие правительственные посты, республиканцы в сентябре прибегли к так называемому ядерному варианту, чтобы изменить правила Сената и сократить возможности партии меньшинства препятствовать выдвижению сотен кандидатов.

    Голосование в комитете проходило в основном по партийному принципу. Демократы в основном возражали против решений Трампа, а республиканцы одобрили почти всех единогласно. Решение комиссии будет рассмотрено полным составом Сената, где республиканцы, поддерживающие Трампа, имеют большинство в 53 голоса против 47.

    По данным Reuters, еще не ясно, будет ли Уолтц утвержден в качестве официального представителя США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы она продолжила поддерживать республиканское большинство в Конгрессе и продвигать экономическую политику.

    Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в августе была выдвинута кандидатом на должность заместителя представителя США при ООН, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    18 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Sky News: Визит Трампа изменит экономику Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США начал визит в Британию с торжественной встречи и ланча с королем и королевой, уделив особое внимание развитию экономических соглашений, пишет Sky News.

    Визит Дональда Трампа в Британию нацелен на заключение сделок, которые могут помочь экономике страны, пишет Sky News.

    Перед вылетом из США Трамп на лужайке Белого дома сообщил журналистам: «Это встреча с принцем Чарльзом и Камиллой, они мои друзья уже давно… у вас будут отличные фотографии, это будет красивое событие».

    Британия подготовила для бывшего президента торжественный прием с военной церемонией, обедом с королем и королевой, а также воздушным шоу Red Arrows. Трамп уже успел сделать множество памятных снимков, которыми сможет любоваться во время обратного полета. Как отмечает издание, Великобритания славится такими пышными церемониями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелания Трамп и супруга Карла III появились на мероприятии в одежде цветов флага Украины. Дональд Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой памятными подарками. Мелания Трамп высказала свою позицию по конфликту на Украине через заявление мужа.

    18 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    Politico: Стармер приготовил Трампу в подарок «красный ящик»

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кеир Стармер для сохранения доверительных отношений с президентом США Дональдом Трампом приготовил американскому лидеру в подарок «красный ящик», обычно предназначаемый только для британских министров, сообщает Politico.

    Британский премьер-министр Кеир Стармер прилагает значительные усилия для укрепления отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    Во время государственного визита Трампа власти Британии организовали для него торжественный прием, включая встречу с монархом и крупнейший почетный караул за всю историю подобных визитов. В качестве подарка Стармер намерен вручить Трампу уникальный министерский «красный ящик», обычно предназначаемый только для британских министров. По мнению представителей правительства, это демонстрирует признание значимости сотрудничества.

    По данным издания, несмотря на достигнутые договоренности по снижению тарифов на экспорт и положительную оценку Стармера со стороны Трампа, в Лондоне опасаются возможного ухудшения отношений из-за политических скандалов. В частности, уход британского посла в США из-за скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, и отставка заместителя премьер-министра усилили напряжение внутри команды Стармера. Источник Politico отмечает, что пресс-конференция двух лидеров станет особо сложным испытанием, поскольку Трамп «любит победителей» и может изменить позицию под влиянием последних событий.

    Среди окружения Трампа скандалы вокруг британских чиновников называют «лишним шумом», который не должен повлиять на двусторонние отношения. Однако внутри британского правительства признают, что нынешний визит сопровождается особыми рисками и нервозностью, так как Трамп отличается непредсказуемостью в публичных высказываниях.

    Ранее Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. Глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого сообщалось, что Трамп не планирует вступать в противостояние с главой британского правительства Киром Стармером, однако ситуация может измениться.

    18 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    У Капитолия установили статую Трампа с биткоином в руках

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Вашингтона у Капитолия на один день установили памятник президенту США Дональду Трампу, который держит в руке макет биткоина.

    Перед зданием Капитолия в Вашингтоне установили четырехметровую статую Дональда Трампа с биткоином в руках. Инсталляция стала результатом инициативы инвесторов из криптовалютного сообщества.

    По словам одного из представителей сообщества, «инсталляция символизирует взаимосвязь политики и финансовых инноваций». Статуя будет стоять только один день. Дальнейшая судьба памятника после демонтажа пока не разглашается.

    Ранее Белый дом представил обновленный официальный портрет Дональда Трампа на черном фоне без флага США.

    Депутат Рады выразил надежду на появление в Киеве мурала с изображением Трампа.

    18 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    CNN: Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом

    CNN описало визит Трампа в Лондон с подчеркнутой символикой монархии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон его чествовали парадами, роскошным банкетом и королевскими церемониями, сопровождавшимися внешним блеском и традициями, передает CNN.

    Как пишет «Российская газета», агентство CNN описало визит Дональда Трампа в Лондон, акцентируя внимание на его пышности и больших церемониях.

    Особое внимание было уделено позолоте, присутствовавшей повсюду: от королевской кареты до мундиров и сервировки на государственном банкете. По словам самого Трампа, «это действительно одна из величайших почестей в моей жизни».

    Королевская семья организовала для президента США торжественный ужин с участием короля Карла III и будущей королевы Кэтрин, а также парады с военными и волынщиками. CNN отмечает, что монархия Британии стремилась использовать визит для укрепления экономических и оборонных связей с США на фоне собственной зависимости.

    В материале подчеркивается, что современные торжества – это ритуалы ушедшей империи, а нынешняя Британия вынуждена «продавать славу XIX века» в XXI веке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    Дональд Трамп также положил руку на спину Карла III несколько раз, что попало в эфир американских телеканалов.

    Визит Трампа в Британию нацелен на заключение сделок, которые могут помочь экономике страны.

    18 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, Трамп озвучил такую позицию в ходе обсуждения с Евросоюзом вариантов давления на Россию, передает ТАСС.

    Источники агентства также уточнили, что чиновники стран Группы семи ведут работу над новым пакетом предложений. Они планируют завершить подготовку этих мер в течение двух недель.

    Агентство отмечает, что Евросоюз намерен представить странам – членам пакет санкций против России 19 сентября.

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.

    18 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

    Американист Дудаков: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду и шапито

    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После первого визита в Британию в 2019 году Дональд Трамп не сделал выводов: он все так же ведет себя не по протоколу. Впрочем, «выходки» американца не остаются без ответа со стороны королевской семьи, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал итоги первого дня визита Трампа в Британию.

    «Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

    Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

    Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

    Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

    Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

    Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

    Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

    Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

