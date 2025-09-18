Меланья Трамп поручила юристам добиться опровержений слухов о связях с Эпштейном

NBC сообщил о действиях Меланьи Трамп по опровержению слухов о связях с Эпштейном

Tекст: Денис Тельманов

Меланья Трамп поручила своим адвокатам принимать меры против публикаций о предполагаемых связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

Как сообщили два источника телеканалу NBC, юристы первой леди добиваются быстрых опровержений от всех, кто распространяет «ложные» или «клеветнические» сведения.

Пресс-секретарь Меланьи Ник Клеменс уточнил, что адвокаты требуют не только опровержений, но и извинений за распространение недостоверной информации. NBC отмечает, что уже появились публикации с признанием ошибочности высказываний и публичными извинениями.

Ранее из книги британского писателя Эндрю Лоуни было удалено упоминание о знакомстве Дональда и Меланьи Трамп через Эпштейна после претензий первой леди. Она также пригрозила Хантеру Байдену иском на миллиард долларов за клевету.

Джеффри Эпштейну в 2019 году в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Через несколько недель он был найден мертвым в тюремной камере, официальная версия – самоубийство, однако в СМИ регулярно обсуждаются различные версии произошедшего.

В последние месяцы дело Эпштейна вновь вызвало широкий интерес после того, как администрация США не опубликовала новые материалы, а суды отказались рассекретить документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп одобрил решение своей супруги Мелании Трамп обратиться в суд по делу о клевете, связанному с заявлениями Хантера Байдена.

Меланья Трамп потребовала от Хантера Байдена опровержения высказываний, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Странная новость о самоубийстве одной из ключевых свидетельниц по делу Эпштейна, 41-летней Вирджинии Джуффре, обрастает недоверием со стороны общественности и официальных лиц.