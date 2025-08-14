  • Новость часаТрамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    14 августа 2025, 22:56 • Новости дня

    Трамп поддержал иск жены Мелании против Хантера Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп одобрил решение своей супруги Мелании Трамп обратиться в суд по делу о клевете, связанное с заявлениями Хантера Байдена.

    Трамп поддержал иск своей жены Мелании Трамп против Хантера Байдена на 1 млрд долларов по обвинению в клевете, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил: «Я думаю, что нужно идти вперед».

    Предметом иска стало публичное заявление Хантера Байдена, сделанное в начале августа 2025 года. Тогда он сообщил, что якобы скандально известный финансист Джеффри Эпштейн познакомил Дональда Трампа с Меланией. Мелания Трамп расценила эти высказывания как клевету и оскорбление своей чести и достоинства.

    Первая леди США направила Хантеру Байдену письмо с угрозой подать иск на сумму в 1 млрд долларов по обвинению в «клеветнических заявлениях».

    Хантер Байден грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться.

    14 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    За июль в МАХ заблокировали более 10 тыс. номеров мошенников

    В июле специалисты платформы МАХ пресекли попытки десятки тысяч мошенников выдать себя за сотрудников банков и государственных органов, заблокировав их номера.

    Центр безопасности МАХ отвечает за работу с жалобами пользователей и предотвращение мошеннических действий. Его сотрудники работают в круглосуточном режиме, используя автоматизированные системы для анализа обращений, сообщили в разработчике приложения – компании VK.

    В июле этого года были заблокированы более 10 тыс. телефонных номеров, связанных с мошенническими действиями. Злоумышленники чаще всего пытались представиться сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

    Кроме того, специалисты центра удалили более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до того, как они смогли нанести ущерб пользователям платформы.

    Центр безопасности также передает информацию о мошенниках в Минцифры и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в мошеннической активности. Разработчик указал, что приоритетом МАХ является безопасность пользователей, по этой причине ведется сотрудничество с российскими фирмами в области кибербезопасности для борьбы с недобросовестным поведением на платформе.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщал, что национальный мессенджер MAX получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги».

    До этого Сбер и VK приступили к по внедрению антифрод-технологий в MAX.

    14 августа 2025, 06:17 • Новости дня
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО

    Эксперт Степанов сообщил о завершении блокировки Балтики морскими дронами НАТО

    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С этого лета Балтийское море патрулируется автономными морскими дронами НАТО, перекрывающими датские каналы и выход российским кораблям из Петербурга в Финском заливе, рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    По его словам, НАТО завершает проект по контролю Балтийского моря с помощью роботизированных комплексов, сообщает ТАСС. По словам Степанова, летом альянс вышел на финальный этап установки надводных, подводных и межсредных дронов. Они действуют по двум направлениям: перекрытие Датских каналов для ограничения выхода в океан и блокирование выхода кораблей Ленинградской военной базы из Петербурга в самом узком месте Финского залива.

    Эксперт отметил: «Де-факто уже этим летом идет завершающий этап реализации проекта перекрытия Балтики с использованием роботизированных комплексов – как надводных, так и подводных, а также комбинированных межсредных, в том числе носителей безэкипажных катеров с соответствующими типами дронов, которые являются универсальными с точки зрения применения и могут выступать в качестве ударных камикадзе». По его словам, обе зоны уже патрулируются автономными дронами, что обеспечивает постоянный мониторинг и возможность для блокирования судоходства.

    Технологическая база для проекта была отработана еще в Персидском заливе на учениях Digital Horizon в 2022 году, где применялись беспилотники и системы на основе искусственного интеллекта. Позже аналогичные решения были внедрены на Балтике в рамках программы Task Force X Baltic и миссии Baltic Sentry. В начале текущего года генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry для защиты подводной инфраструктуры, а президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны НАТО будут действовать решительно против «теневого флота» России.

    В июне 2025 года на западе Финского залива прошли учения НАТО Baltops-2025, где тестировали новейшие морские беспилотники – катамараны WAM-V от американской компании Marine Advanced Robotics, французские безэкипажные катера Exile Drix X-8, американские HSMUSV и роботизированные суда Voyager для морского дна. Последние питаются от ветра и солнца, могут автономно работать несколько месяцев и передают данные через сервис Starlink.

    Степанов делает вывод, что в регионе отрабатывается сценарий блокирования российских кораблей с помощью дронов, которые способны не только вести разведку, но и наносить удары. БЭКи могут выступать как материнские платформы для дронов-камикадзе, а также как автоматизированные пункты управления и оснащаться противокорабельными и зенитными модулями. По словам эксперта, массовое применение беспилотников позволяет НАТО минимизировать расходы и повысить эффективность, переходя к новому этапу технологий, где главную роль играют автономные платформы, искусственный интеллект и межсредные дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов на Балтике усиление своего военного присутствия. В Швеции заявили о наблюдении российских самолетов за учениями альянса на Балтике.

    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    14 августа 2025, 07:15 • Новости дня
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске

    WSJ: Трамп опасался срыва переговоров по Украине на Аляске при участии Зеленского

    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп опасался, что участие Владимира Зеленского могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию на саммите с Россией на Аляске, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Согласно источникам издания, изначально европейские чиновники предлагали включить в переговоры представителей Европы или Киева, включая генсека НАТО Марка Рютте и самого Зеленского.

    Однако после телефонного разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 августа европейцы отказались от этого требования. Американский лидер выразил опасения относительно возможного влияния присутствия Зеленского на ход переговоров. В итоге было решено, что Трамп проинформирует Зеленского и европейских лидеров о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По данным телеканала NBC News, Трамп заверил Зеленского и союзников, что на переговорах с Путиным в пятницу планируется обсуждать не «возможный раздел территорий», а режим прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку Путину накануне его ожидаемой встречи с Трампом на Аляске. Трамп отказался подтвердить участие Зеленского во встрече. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным носит предварительный характер.

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    14 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    @ navy.mil/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ядерный инцидент категории «А» произошел на военно-морской базе Клайд в Шотландии в период с января по апрель 2024 года, пишет The Telegraph.

    Как сообщает The Telegraph, министерство обороны Британии официально признало факт происшествия, передает РИА «Новости».

    В материале издания подчеркивается, что это событие вызвало обеспокоенность по поводу стандартов обслуживания атомных подводных лодок Trident, размещенных на базе.

    Также отмечается, что возникли вопросы о прозрачности действий военных и причинах того, почему информация о происшествии стала известна только сейчас.

    Ранее издание The Guardian писало, что министерство обороны Британии в течение многих лет скрывало утечки радиоактивной воды из труб на военной базе у поселения Кулпорт, где хранятся ядерные боеголовки программы Trident.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    14 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Власти Украины внесли Одессу в список территорий возможных боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Город Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области попали в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия, следует из приказа министра обороны Украины Рустем Умерова и министра по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области включены в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия. Соответствующий приказ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает ТАСС,

    Теперь, согласно украинскому закону о «Правовом режиме военного положения», в Одессе может быть назначена городская военная администрация. Такой порядок уже действует в ряде прифронтовых городов, включая Сумы, Харьков и Николаев.

    В перечень попали крупные районы области, в том числе Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие. Решение расширяет возможности по введению военного управления и усилению контроля в регионе.

    Ранее в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    14 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова «А что у вас?»

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоконференцию европейских лидеров по Украине, сравнив их с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» («Дело было вечером, делать было нечего...»).

    Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    14 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения беспилотников, что позволило поражать цели на расстоянии до полутора километров.

    Возможности российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками были подробно рассмотрены польским изданием Wirtualna Polska (WP), передает «Лента.Ру». В публикации отмечается, что на видеозаписях зафиксировано поражение украинских дронов лазерным лучом. Автор подчеркнул, что до сих пор применение подобных технологий вне полигона осуществляли лишь несколько стран.

    По данным издания, использование лазерных систем против украинских беспилотников официально подтвердили в Киеве. «Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», – сказано в публикации.

    Также издание предположило, что российский комплекс использует излучатель мощностью 10-20 киловатт, способный поразить цель за 10 секунд. Лазер уничтожает дроны на расстоянии до полутора километров, а дальность «ослепления» систем составляет три километра.

    Ранее лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.

    14 августа 2025, 13:58 • Новости дня
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова

    Вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет

    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В возрасте 30 лет скончалась Ксения Александрова, занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017».

    О смерти Ксении Александровой 12 августа сообщила генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, передает ТАСС.

    Беляк подтвердила информацию, заявив: «Ксении действительно не стало 12 августа».

    Как ранее отмечалось в СМИ, в июле Александрова попала в дорожно-транспортное происшествие в Тверской области. После аварии девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    После поступления в больницу ее состояние долго оставалось тяжелым и нестабильным, несмотря на оказываемую медицинскую помощь.

    Ранее российская модель Анна Литвинова, удостоенная ряда престижных наград с конкурсов красоты, умерла в Германии 22 января из-за меланомы, с которой боролась около года.


    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    14 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Жена действующего президента США Меланья Трамп потребовала от Хантера Байдена, сына экс-президента, опровержения высказываний, связанных с делом обвиненного в насилии над несовершеннолетними Джеффри Эпштейна.

    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском на 1 млрд долларов за, как она заявила, клеветнические и ложные высказывания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Поводом для претензии стало видео, опубликованное Байденом на YouTube 5 августа под заголовком «Хантер Байден возвращается». «Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие». «Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились», – указано в письме адвоката.

    Адвокат от имени Меланьи Трамп потребовал немедленного отказа Хантера Байдена от подобных высказываний и их опровержения. В противном случае Меланья Трамп намерена подать иск в суд. Крайний срок для исполнения требования был установлен на 7 августа. По информации источника телеканала, Хантер Байден не отреагировал на ультиматум Меланьи Трамп в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Дональд Трамп подал иск о клевете на 10 млрд долларов против Руперта Мердока и компаний News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма ко дню рождения Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    14 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться

    Хантер Байден отказался извиняться за слова об Эпштейне и Мелании Трамп

    Tекст: Евгения Караваева

    Хантер Байден резко отреагировал на угрозу Мелании Трамп судом из-за его высказываний о знакомстве с Эпштейном, заявив, что извиняться не собирается.

    Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно прокомментировал требование супруги нынешнего президента Америки Дональда Трампа Мелании извиниться за слова о ней, сообщает РИА «Новости».

    Поводом стала реплика Хантера о том, что Меланию и Трампа познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Мелания Трамп потребовала извинений и пригрозила судебным иском с требованием одного миллиарда долларов компенсации.

    В интервью YouТube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Хантер Байден заявил: «Пошло оно к черту, этого не будет». Байден подчеркнул, что опирался на сообщения СМИ и слова писателя Майкла Вулфа, якобы бравшего интервью у Эпштейна. Дональд Трамп ранее обвинял Вулфа в выдумывании историй ради продаж своих книг.

    В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Судебное разбирательство не состоялось, так как Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, а официальной версией смерти стало самоубийство. В СМИ продолжают обсуждать конспирологические теории вокруг обстоятельств его смерти.

    В июле Дональд Трамп просил генпрокурора Пэм Бонди обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суд во Флориде отказал в публикации документов. Интерес к делу Эпштейна вырос после того, как администрация США не смогла предоставить новые материалы, несмотря на обещания Трампа рассекретить файлы. ФБР и Минюст заявили, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц, а список клиентов отсутствует.

    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Дуров опубликовал советы отца для будущих поколений

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации