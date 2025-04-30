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    30 апреля 2025, 17:01 • В мире

    Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

    Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Пшеничников

    «Жертв элитной сети педофилов устраняют, чтобы скрыть правду». Именно такой стала общественная реакция на загадочную смерть женщины, которая была ключевым свидетелем в одной из самых скандальных и грязных уголовных историй современных Соединенных Штатов. О чем идет речь?

    Странная новость о самоубийстве одной из ключевых свидетельниц по делу американского педофила и сутенера Джеффри Эпштейна 41-летней Вирджинии Джуффре обрастает гнетущим недоверием со стороны общественности и официальных лиц. Внезапная смерть ключевой свидетельницы и жертвы Джеффри Эпштейна вызвала глубокое подозрение у ряда американских законодателей.

    «Вирджиния Джуффре не совершала самоубийства. Этого не может быть», – написал, в частности, в известной соцсети сенатор от штата Юта Майк Ли. Бывший член палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от Флориды) также весьма скептически прокомментировал сообщение о самоубийстве Джуффре.

    Обращает на себя внимание заявление выжившей после «общения» с Эпштейном и его клиентами Джульетт Брайант, модели из ЮАР. В связи с новостью о самоубийстве Вирджинии Джуффре она выступила с предупреждением о том, что «жертв элитной сети педофилов систематически устраняют, чтобы скрыть правду».

    На стриминговой платформе Boom Play (вещает на Африку) Брайант рассказала, что много лет подвергалась насилию со стороны Эпштейна и его высокопоставленных клиентов-педофилов. Ей удалось вырваться из-под «опеки» Эпштейна. Брайант поделилась леденящими душу подробностями о том, как, будучи подростком, она однажды «очнулась обнаженной и парализованной в некоей лаборатории». Эпштейн отказался ей объяснять, чему она подвергалась во время потери сознания.

    Американский несистемный портал The People's Voice, который привел высказывания Джульетт Брайант, пишет: «По словам инсайдеров, ведется тайная кампания по устранению тех, кто слишком много знает, прежде чем они смогут разоблачить влиятельных лиц, участвовавших в сети педофилов Эпштейна».

    Обстоятельства смерти Джуффре видятся весьма подозрительными, если учесть ее прижизненное заявление о том, что у нее нет суицидальных мыслей.

    «Я публично заявляю, что ни в коем случае, ни в какой форме я не склонна к суициду. Я сообщила об этом своему врачу. Если со мной что-то случится – ради моей семьи не оставьте это без внимания и защитите мою семью. Слишком много злых людей хотят, чтобы я замолчала», – писала она в 2019 году в своем аккаунте в Twitter.

    Американская телекомпания NBC News напоминает, что Джуффре была «одним из первых и самых громких голосов, призывавших к уголовному наказанию Эпштейна и его пособников». Именно Джуффре предоставила правоохранительным органам информацию, которая способствовала аресту в июле 2019 году самого Эпштейна и последующему осуждению его сообщницы Гислейн Максвелл.

    Джеффри Эпштейн, которого в заокеанской прессе традиционно принято называть «финансистом», организовывал «встречи» с несовершеннолетними для американской и мировой элиты в своих особняках в Нью-Йорке на своем острове Литтл-Сент-Джеймс в Карибском море. Друзьями Эпштейна, не скрывавшими свои связи, были супруги Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Дональд и Мелания Трамп и многие известные политики и бизнесмены.

    Но, как уже сказано, в 2019 году Эпштейн был арестован по обвинению в сексуальной торговле детьми. А уже в августе он «покончил жизнь самоубийством» прямо в тюремной камере, тщательно охранявшейся агентами ФБР. Случилось это после того, как сутенер-финансист согласился сотрудничать со следствием. Это грозило раскрытием имен его клиентов. Поэтому в США мало у кого есть сомнения в том, что самоубийство Эпштейна – легенда для легковерных.

    Впрочем, несистемная пресса США уже тогда, в 2019-м, добралась до записной телефонной книжки Эпштейна, известной уже как «черная книжка», где значились имена практически всех известных американских политиков, членов британской королевской семьи и многих знаменитостей из Голливуда и шоу-бизнеса. Однако наличие самой «черной книжки» и зафиксированные в ней контакты – еще не доказательство соответствующих преступлений.

    Вирджиния Джуффре заявляла, что в 17-летнем возрасте ее изнасиловал друг Эпштейна – британский принц Эндрю, младший брат нынешнего короля Великобритании Карла III.

    Судебный процесс по делу принца Эндрю был урегулирован путем согласия сторон: Вирджиния получила несколько миллионов долларов за молчание, а принц – отсутствие обвинительного приговора. Член королевской семьи легко отделался – только лишением всех званий и титулов. При этом свою причастность он отрицал.

    Но самое подозрительное в смерти Вирджинии Джуффре в том, что она случилась в ожидании обнародования «архива Эпштейна», из которого можно было бы узнать имена его клиентов. В конце февраля этого года президент Трамп объявил, что дал указание рассекретить этот архив. Однако в представленной публике во второй половине февраля пачке бумаг не было никаких сколь-нибудь серьезных документов, которые проливали бы свет на клиентуру сутенера. ФБР ограничилось раскрытием лишь двух сотен ни о чем не говорящих бумажек.

    Сенсация оказалось в другом. Министр юстиции и генпрокурор США Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу Джеффри Эпштейна. Пэм Бонди запросила у главы ФБР Кэша Пателя все материалы по делу Эпштейна. Но пока нет никаких сообщений о том, что Кэш Патель выполнил требование генпрокурора. И в контексте гибели Вирджинии Джуффре представляется, что новые бумаги по делу Эпштейна, которые могут всплыть по требованию генпрокурора Бонди, могут привести к открытию новых уголовных дел. А Вирджиния Джуффре могла бы снова стать ключевым свидетелем со стороны обвинения.

    Нельзя исключать, что Пэм Бонди ходит по лезвию бритвы. Она – выдвиженка Трампа. Но она не может не понимать, что другой выдвиженец Трампа – глава ФБР Кэш Патель – действует в этом деле не самостоятельно, а по указанию самого президента. И если что-то из архива Эпштейна не увидело свет, значит, сам Трамп этого не хочет.

    Причин может быть много. Либо это компромат на самого Трампа или его союзников. Либо это компромат на его политических оппонентов, который нужно до времени попридержать. Либо это нечто такое, что вообще может взорвать всю Америку вместе с Европой, поскольку, если верить американской несистемной прессе, клиентами Эпштейна были высшие американские и европейские политики, не говоря уже о звездах Голливуда и шоу-бизнеса.

    Кстати, простые американцы, которые больше верят своей несистемной прессе, нежели рупорам истеблишмента типа газеты The New York Times или телеканала CNN, убеждены, что причиной склоки в лагере самого Трампа и отсутствия серьезных разоблачений, несмотря на обещания президента, является то, что глава Белого дома имеет прямое отношение клиентуре Эпштейна. В комментариях американских читателей портала The People's Voice можно прочитать следующее:

    Читатель с ником Jim: «Немедленно опубликуйте все файлы Эпштейна без ИЗМЕНЕНИЙ!». Читатель Annon в ответ читателю Jim: «Ты живешь в реальности, ты не спишь? Ты просишь их разоблачить самих себя. Неужели ты не понимаешь?». Читатель с ником azul: «Имя Трампа – в этом списке. Он не собирается ничего обнародовать».

    Эти замечания простых американцев не требуют особых разъяснений. Думается, что при Трампе, пока он жив, общественность ничего существенного по делу Эпштейна больше не узнает. А кроме того, не вызовет удивления следующее «самоубийство» какой-то другой жертвы созданной Эпштейном сети высокопоставленных и всемогущих педофилов. 

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