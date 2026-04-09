Мелания Трамп назвала ложью сообщения о связях с Эпштейном

Мелания Трамп назвала ложью и попыткой дискредитации слухи о связях с Эпштейном

Tекст: Вера Басилая

Мелания Трамп решительно опровергла слухи о якобы личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

«Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, но я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном», – заявила первая леди США.

Она подчеркнула, что любые пересечения с Эпштейном объясняются исключительно общими социальными кругами в Нью-Йорке и Флориде, где совместное участие в мероприятиях является обычной практикой. Она также отметила, что никогда не была жертвой Эпштейна и не обладала информацией о его преступлениях.

Выступая в Белом доме, Мелания Трамп также призвала американский Конгресс принять меры для раскрытия всех обстоятельств дела Эпштейна, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Эпштейн действовал не в одиночку, и напомнила, что несколько известных руководителей из числа мужчин оставили ключевые посты после широкой политической огласки дела.

«Это, конечно, не означает, что они виновны. Но мы все равно должны работать над тем, чтобы раскрыть правду», – заявила Мелания Трамп.

Первая леди призвала провести публичные слушания, посвященные исключительно женщинам, пострадавшим от действий Эпштейна, чтобы они могли дать показания под присягой и рассказать о произошедшем.

Ранее Мелания Трамп поручила юристам добиться опровержений слухов о связях с этим финансистом.

Первая леди также пригрозила Хантеру Байдену иском на миллиард долларов за клевету.