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Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией
Экс-премьер заявил о прокси-конфликте Запада с Россией и моральной ответственности Британии
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, в интервью британской газете The Daily Telegraph, признал, что Запад ведет прокси-конфликт с Россией, используя сторонние силы, передает ТАСС.
По его словам, Запад не предоставляет достаточно возможностей тем, кто воюет с Россией на их стороне, и это приводит к неравноправной борьбе. «Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», – заявил Джонсон.
Он также подчеркнул моральную ответственность Британии за текущую ситуацию на Украине, упомянув Будапештский меморандум. Джонсон напомнил, что Лондон подписал этот документ, гарантируя безопасность Украины, и это стало причиной отказа Киева от ядерного арсенала. По мнению Джонсона, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое могло бы использоваться в текущем конфликте.
Говоря о возможности урегулирования конфликта на Украине, экс-премьер британского правительства предположил, что на определенном этапе могут потребоваться европейские миротворцы для достижения мира.
Напомним, 12 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.