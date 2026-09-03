Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Бывший премьер Украины констатировал неспособность Киева вернуть кредиты ЕС
Азаров: Украина не способна самостоятельно вернуть кредиты ЕС
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о неспособности Киева самостоятельно вернуть кредиты Евросоюзу.
По его словам, Украина не способна оплачивать свои долги и находится в состоянии дефолта, передает «Газета.Ru». «Страна давно находится в состоянии дефолта. Уже было несколько технических дефолтов. Они не объявлялись только потому, что страны или фонды, которым вовремя не возвратили долги, реструктуризировали эти задолженности. Украина не способна оплачивать самостоятельно свои долги, это абсолютно ясно», – сказал Азаров.
Бывший премьер-министр отметил, что украинский долг Евросоюзу и другим западным странам никто не будет выплачивать. Это связано с тем, что НАТО делает ставку на войну против России, добавил он. По его словам, у Киева просто нет возможностей и экономики для возврата средств.
В конце августа государственный долг Украины превысил объем номинального ВВП страны.
Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров объявил государство банкротом из-за фактического дефолта.
Министр финансов Сергей Марченко анонсировал отказ от возврата долгов западным партнерам в ближайшие тридцать лет.