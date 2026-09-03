Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Цена бензина в Нидерландах обновила исторический рекорд
Цена бензина в Нидерландах достигла рекордных 2,70 евро за литр
Рекомендованная стоимость бензина в Нидерландах достигла нового исторического максимума, приблизившись к отметке 2,70 евро за литр.
Рекомендованная цена бензина марки Euro 95 в Нидерландах достигла нового исторического максимума в 2,692 евро за литр, передает ТАСС. За сутки бензин подорожал более чем на два евроцента за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на такую же величину и достигла 2,664 евро за литр.
На фоне стремительного роста цен нидерландский экономист Ханс ван Клеф допустил, что рекомендованная стоимость бензина в стране в будущем может превысить три евро за литр.
Предыдущий рекорд цены на бензин в Нидерландах был установлен 19 мая, когда стоимость топлива достигла 2,639 евро на фоне войны США против Ирана и перебоев с судоходством в Ормузском проливе.
В начале мая рекомендованная цена бензина Euro 95 впервые превысила отметку в 2,63 евро за литр. Рекорд по дизелю был зафиксирован 8 апреля на уровне почти 2,82 евро за литр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза.
Цены на все виды горючего в ЕС резко взлетели на фоне войны США и Израиля против Ирана.
Стоимость автомобильного топлива в Германии летом также достигла новых рекордных максимумов.