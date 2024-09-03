Кулебу собрались уволить с должности главы МИД Украины

Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ пишут, что Кулебу «планируют уволить». Новый минист пока не выбран, но самой вероятной кандидатурой считается первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига. По сообщениям источников, «готовятся и другие увольнения», передает РИА «Новости».

Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в соцсетях также заявил, что «следующим» в отставку уйдет глава МИД. По словам депутата, Кулебе «уже дали бумагу и ручку», передает ТАСС.

Он также заявил, что кандидатом на пост министра иностранных дел, кроме Сибиги, является бывший первый замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий, который в апреле был назначен замруководителя офиса Зеленского.

СМИ при этом пишут, что глава кабмина Денис Шмыгаль сохранит свое кресло.

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила об «интеллектуальном и кадровом кризисе, на который власти закрывают глаза». По ее словам, за пять лет правления нынешних властей Украины произошел «полный развал всех государственных институций». Она заявила, что необходимо коалиционное правительство и что Порошенко намерен требовать отчеты от всех министров, которые уходят в отставку.

Напомним, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины будет обновлено более чем на половину. В отставку уже подали министр юстиции Денис Малюська, министр промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам «реинтеграции» неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук.