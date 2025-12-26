Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Экс-сотрудник СБУ Прозоров сообщил о подготовке детективов НАБУ в ФБР
Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходили подготовку в Федеральном бюро расследований США, сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, в создание структуры были вложены значительные средства, а технические возможности НАБУ к 2017 году превосходили оснащение СБУ, передает ТАСС.
Прозоров отметил, что в НАБУ были созданы собственные спецподразделения, а затраты на подготовку детективов и прокуроров оказались огромными. Он добавил: «Детективов НАБУ готовили в Федеральном бюро расследования США. И при этом «выхлоп» от работы вот этой структуры был минимальный». По его данным, в 2020 году на деятельность НАБУ выделили почти миллиард гривен, а сумма конфискаций по судебным приговорам оказалась в десять раз меньше.
Также Прозоров подчеркнул, что НАБУ – это проект, полностью созданный США для построения параллельной вертикали правоохранительной системы на Украине после событий 2014 года. Он считает, что американские власти строго контролируют работу бюро и не позволяют украинским чиновникам влиять на сотрудников НАБУ.
Ранее экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что раскрытие коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошелек» Зеленского демонстрирует слаженную работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по команде США, что в итоге может обернуться для Владимира Зеленского отставкой.