Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Экс-премьер Украины оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька» Зеленского
Азаров оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька Зеленского»
Раскрытие коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошелек» Зеленского демонстрирует слаженную работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по команде США, что в итоге может обернуться для Владимира Зеленского отставкой, заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.
«Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания», – сказал он ТАСС.
По словам Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по команде США раскрыло коррупционную схему во главе с «кошельком» Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. При этом он отметил, что работа эта была системной и длительной.
«Чтобы к этому этапу подойти, НАБУ потребовалась длительная системная работа. И, скорее всего, она начиналась после команды, которая была дана где-то весной, наверное. Было много этапов. <...> Это все я называю, чтобы вы представляли себе, что то, что мы с вами услышали, это уже результат проведенной гигантской работы, которая измеряется, наверняка, десятками томов оперативных материалов», – добавил экс-премьер Украины.
Он уточнил, что обыски у ближайшего окружения Зеленского – это результат накопления большого объема документов.
«Теперь это все уже переходит в плоскость возбуждения уголовных дел и проведения полномасштабных расследований», – считает он.
Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского. Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания». «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту.
Венгерский министр Петер Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.