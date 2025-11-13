Экс-премьер Украины оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька» Зеленского

Азаров оценил работу НАБУ по разоблачению «кошелька Зеленского»

Tекст: Катерина Туманова

«Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания», – сказал он ТАСС.

По словам Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по команде США раскрыло коррупционную схему во главе с «кошельком» Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. При этом он отметил, что работа эта была системной и длительной.

«Чтобы к этому этапу подойти, НАБУ потребовалась длительная системная работа. И, скорее всего, она начиналась после команды, которая была дана где-то весной, наверное. Было много этапов. <...> Это все я называю, чтобы вы представляли себе, что то, что мы с вами услышали, это уже результат проведенной гигантской работы, которая измеряется, наверняка, десятками томов оперативных материалов», – добавил экс-премьер Украины.

Он уточнил, что обыски у ближайшего окружения Зеленского – это результат накопления большого объема документов.

«Теперь это все уже переходит в плоскость возбуждения уголовных дел и проведения полномасштабных расследований», – считает он.

Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского. Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания». «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту.

Венгерский министр Петер Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.