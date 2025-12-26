Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве до 24 см в январе
Синоптик Тишковец: В праздники высота сугробов в Москве достигнет 24 см
Высота снежного покрова в Москве за январские праздники может увеличиться до 19-24 сантиметров, что значительно превысит показатели начала месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, именно в праздничные дни ожидаются активные осадки, что и приведет к увеличению снежного покрова в столице. Специалист отметил, что эти показатели существенно превысят нормы для января прошлых лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 декабря отмечается праздник глубокого снега.
В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до минус 13 и снежный покров до 15 см.
Между тем почти вся Россия покрыта снегом.