Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве до 24 см в январе

Синоптик Тишковец: В праздники высота сугробов в Москве достигнет 24 см

Tекст: Мария Иванова

За январские праздники высота сугробов в Москве может увеличиться до 19-24 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, именно в праздничные дни ожидаются активные осадки, что и приведет к увеличению снежного покрова в столице. Специалист отметил, что эти показатели существенно превысят нормы для января прошлых лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 декабря отмечается праздник глубокого снега.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до минус 13 и снежный покров до 15 см.

Между тем почти вся Россия покрыта снегом.