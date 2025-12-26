  • Новость часаВ ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    Россия совершила инженерное чудо в авиации
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и яркие образы
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя
    Путину и Орбану предложат принять участие в заливке первого бетона АЭС «Пакш-2»
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    26 декабря 2025, 00:45 • Новости дня

    День подношения пирогов и Праздник глубокого снега отмечается 26 декабря

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятница, 26 декабря, – важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    День подношения пирогов – древний славянский праздник, с которым активно боролась церковь в первое время вырывания языческих корней из славянского мировоззрения. Хозяйки в этот день от души старались испечь диковинный пирог и угостить соседей. Помимо возможности прослыть знатной стряпухой, хозяйки стремились заявить о достатке в семье, так как обилие или наличие пирогов в доме говорило именно об этом. Сегодня ничего никому доказывать не надо – достаточно заглянуть в гости к знакомым и друзьям, чтобы посидеть за чашкой чая с душистым пирогом.

    Праздник глубокого снега 26 декабря на удивление вовремя совпал с прогнозом синоптиков о приходе зимы на европейскую часть России. Этот неофициальный зимний праздник призывает наполниться поэтичным созерцанием танца снежинок, прогулками по скрипящему снегу зимний день или катанием на санках, если снежный покров позволяет.

    Профессиональный праздник в эту пятницу отмечают военнослужащие,  отвечающие за защиту важных объектов от ударов с воздуха – День войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск празднуют. Праздник этот учрежден указом министра обороны в 2007 году в память о 26 декабря 1915 года, когда  начштаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев издал приказ о формировании первых артбатарей для борьбы с авиацией противника. Дата считается днем создания войск ПВО Сухопутных войск России, которые в 2025 году отмечают 110-летний юбилей.

    День подарков 26 декабря отмечают в Великобритании и странах Британского содружества наций, среди которых Австралия, Канада, Новая Зеландия.

    При этом в Намибии и Вануату 26 декабря – День семьи, в Болгарии – День отца, в США – День нытика.

    А именинники сегодня Арсений, Александр, Аркадий, Евгений, Василий, Алексей, Герман, Никодим, Анастасия, Григорий, Владимир, Николай и Иван.

    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    26 декабря 2025, 03:25 • Новости дня
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России

    Tекст: Катерина Туманова

    Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

    При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.


    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    25 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обстановка в приграничье «крайне тяжелая».

    «К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», –  сказал он РИА «Новости».

    Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.

    25 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Назван средний возраст рождения первенца в России

    Онищенко озвучил средний возраст рождения первенца в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В среднем женщины в России впервые становятся матерями в 31 год, тогда как в странах Европы этот показатель еще выше, отметили в Российской академии наук.

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

    Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

    Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

    А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.

    25 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С космодрома Плесецк выполнен успешный запуск ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом, сообщили в Минобороны.

    Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

    В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

    Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

    Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».

    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    25 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Мединский осудил власти Украины за смену дат Рождества

    Мединский осудил навязывание конфессий украинским режимом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента Владимир Мединский раскритиковал попытки властей на Украине изменить традиционные конфессии и обратил внимание на сложную религиозную ситуацию в стране.

    Действия киевских властей по насаждению иных конфессий на Украине прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, такие вещи населению навязывать нельзя.

    Комментируя РИА «Новости» изменение календаря празднования Рождества на Украине, Мединский заявил: «То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи».

    Напомним, что в июле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон, по которому Украина официально отмечает Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. Этот шаг стал частью более широкой политики пересмотра церковных праздников и традиций, проводимой украинскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины решили вместо традиционного православного Рождества 7 января отмечать в этот день профессиональный праздник программистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти говорит о его озлобленности и неадекватности.

    Сам Зеленский ранее объявил о создании новой концепции размещения праздников в национальном календаре Украины.

    26 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

    Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

    «Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

    Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.

    25 декабря 2025, 22:08 • Новости дня
    В Театре им. Пушкина сообщили о церемонии прощания с Верой Алентовой

    Tекст: Катерина Туманова

    Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в понедельник, 29 декабря, сообщили в Театре им. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет.

    «Наша скорбь безгранична. Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря, о времени будет сообщено дополнительно», – сообщили в Telegram-канале театра.

    Напомним, народная артистка Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни в Москве после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    Вера Алентова – выпускница Школы-студии МХАТ, с 1965 года играла на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Она известна ролями в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и других.

    Газета ВЗГЛЯД вспомнила лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки.

    25 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Власти Казахстана сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по катастрофе самолета AZAL у Актау указало на повреждения воздушного судна поражающими элементами боевой части неустановленного происхождения, следов взрывчатки не обнаружено.

    Самолет авиакомпании AZAL, потерпевший крушение неподалеку от Актау, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, однако их происхождение пока не установлено, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что по итогам экспертизы следов взрывчатых веществ на обломках лайнера обнаружено не было.

    Там уточнили, что проведена комплексная экспертиза найденных металлических предметов, включавшая трасологическое, баллистическое, взрывотехническое и пожарное исследования.

    «Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», – говорится в официальном сообщении.

    Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился близ Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых девять граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана продолжает расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау. Особое внимание специалисты уделяют анализу оборудования центрального компьютера воздушного судна.

    25 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Вера Алентова умерла после прощания с актером Лобоцким

    Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни вскоре после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    «Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», – рассказал художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.

    Церемония прощания с артисткой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Вера Алентова работала шестьдесят лет. Пискарев подтвердил, что прощание обязательно состоится на сцене родного театра, а дата будет определена позднее.

    В театре уточнили, что Алентова умерла на 84-м году жизни, причина ее смерти не раскрывается. Актрису хорошо знали по десяткам ролей на театральной сцене и в кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря на 67-м году жизни после длительной болезни.

    25 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

    Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    26 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Путину и Орбану предложат принять участие в заливке первого бетона АЭС «Пакш-2»

    Лихачев заявил о возможном участии Путина и Орбана в заливке бетона на АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Катерина Туманова

    Участие президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в церемонии заливки первого бетона на строительстве венгероской АЭС «Пакш-2» будет обсуждаться, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Мы будем предлагать, конечно, первым лицам принимать участие. Слово будет за ними», – сообщил он РИА «Новости».

    Церемония заливки первого бетона АЭС «Пакш-2» запланирована на начало февраля. По словам Лихачева, окончательное решение о визите будут принимать главы государств.

    «Мы пока целимся в февраль с самым, наверное, важным событием стройки. У станции много важных событий, но самое важное событие стройки, это, конечно, первый бетон. Это переход уже к получению ядерной лицензии и созданию объекта как объекта использования атомной энергии. Планируем это на начало февраля», – сказал Лихачев.

    АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками является первым российским проектом на территории Евросоюза. Строительная площадка новой АЭС расположена примерно в ста километрах от Будапешта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США разрешило  проведение финансовых операций для реализации проекта АЭС «Пакш-2» крупнейшими российскими банками. Глава МИД Вернгрии Петер Сийярто  называл в качестве даты заливки первого бетона в фундамент второй очереди АЭС «Пакш» 5 февраля 2026 года. Он также отметил критическую роль России в энергоснабжении Венгрии.


