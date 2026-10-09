Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Минобороны Польши предложило запретить соцсети для подростков младше 16 лет
Глава Минобороны Польши предложил запретить вести соцсети подросткам до 16 лет
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил ограничить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет из-за их негативного влияния на психику.
Власти Польши рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних после серии нападений в польских школах, в результате которых погиб один человек и более десяти пострадали, передает РИА «Новости».
«Срочно необходимо ввести в действие норму права, ограничивающую использование социальных сетей. Я выступаю за границу в 16 лет. До 16-го года жизни должно быть введено ограничение», – заявил Косиняк-Камыш.
По мнению польского министра, социальные платформы оказывают негативное воздействие на психическое состояние подростков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранители задержали подростка за угрозу нападения на польскую школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи серии атак с интернет-челленджем.
В среду в рюкзаке одного из учеников нашли бомбу.