Цены на электроэнергию в Литве выросли из-за обрыва EstLink 2

Из-за обрыва кабеля EstLink 2 электроэнергия в Литве подорожала на 41%

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Litgrid Андрюс Манейко сообщил, что это привело к увеличению стоимости электроэнергии на 41%. Хотя повреждение не повлияло на стабильность работы энергосистемы, необходимость замены дешевой финской энергии на местное производство и импорт из Польши вызвала удорожание, передает ТАСС.

Манейко отметил, что обрыв кабеля вынудил Литву прибегнуть к местным тепловым станциям и польскому импорту, что стало причиной увеличения затрат. По его словам, это решение было принято для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией в условиях непредвиденной ситуации.

Напомним, 25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2. Финская полиция обнаружила след от якоря длиной в десятки километров на дне Финского залива после повреждения электрокабеля EstLink 2.