Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей

Tекст: Александра Юдина

Китайские ученые разработали сверхточные переносные атомные часы, которые, как могут повлиять на характер будущих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

Атомные часы, создающие основу для современной войны, позволяют радарам работать в унисон, что важно для обнаружения малозаметных истребителей на больших расстояниях.

Система хронометража, используемая в новых атомных часах, также может улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу больших объемов данных. Это позволит более эффективно координировать действия в зоне боевых действий.

Часы из цезия, созданные китайскими учеными, имеют размеры примерно с холодильник и высоту около 1,5 метра. Они могут быть транспортированы в зоны боевых действий, и даже при тяжелых условиях их погрешность составит не более 0,2 квадриллиона секунды.

Эти часы способны работать автономно без вмешательства специалистов в течение длительного периода времени, что делает их незаменимыми в современных военных операциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай разработал систему микроволновых излучателей, что напоминает технологию из «Звездных войн» – она может синхронизировать электромагнитные волны для разрушительного воздействия на одну цель.