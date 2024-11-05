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Китай разработал оружие, напоминающее «Звезду смерти»
SCMP: Китайские ученые создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти»
Китайские ученые разработали систему микроволновых излучателей, способную синхронизировать электромагнитные волны для разрушительного воздействия на одну цель, что напоминает технологии из «Звездных войн».
Китайские ученые заявили о создании оружия, способного синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия на одну цель, сообщает ТАСС со ссылкой на SCMP. Аналогия с «Звездой смерти» из киносаги «Звездные войны» неслучайна, поскольку система из семи микроволновых излучателей, расположенных в разных местах, синхронно направляет энергию на одну цель, усиливая разрушительное воздействие. Разработчики сообщают, что это излучение может эффективно подавлять сигналы различных спутников.
До недавнего времени считалось, что реализация такой технологии крайне сложна из-за необходимости синхронизации электромагнитных волн с погрешностью менее 170 пикосекунд. Эта точность превосходит даже атомные часы. Однако китайские эксперты смогли преодолеть эти технические трудности.
Ранее в феврале SCMP сообщала о разработке китайскими учеными первого в мире высокомощного микроволнового излучателя на базе двигателя Стирлинга. Это устройство производит магнитное поле силой в четыре тесла, что почти половина от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и значительно превосходит магнитное поле Земли. Подобные технологии могут быть использованы для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали испытывать спутники, которые могут уничтожать российские космические аппараты как военного, так и гражданского назначения, создавая тем самым потенциальную угрозу для российской орбитальной группировки.