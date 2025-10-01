Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Минпросвещения рекомендовало детям до 16 лет ограничить использование гаджетов
Школьникам младше 16 лет рекомендуется ограничить активное использование гаджетов и мобильных телефонов из-за их потенциального влияния на здоровье.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не рекомендует школьникам до 16 лет активно использовать гаджеты и мобильные телефоны, передает РИА «Новости».
По его словам, такое ограничение поможет сохранить здоровье и повысить успеваемость учеников. «До 16 лет мы бы не рекомендовали использовать активно гаджеты, мобильные телефоны школьникам», – подчеркнул Кравцов на прямой линии во время Всероссийского форума классных руководителей.
Всероссийский форум классных руководителей проходит с 1 по 3 октября на площадке Национального центра «Россия» в Москве. В мероприятии принимают участие тысяча школьных учителей, кураторов колледжей из 89 регионов РФ, а также педагоги из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении и Узбекистана.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор, всего поступило более 48 тыс. заявок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с началом учебного года в российских школах ввели единые нормативы недельной учебной нагрузки, ограничивающие количество уроков для всех классов.
Минпросвещения разрешило школам самостоятельно выбирать форму для учеников. Ведомство также начало апробацию программы «Разговоры о важном» в детских садах. Министерство предложило новый календарь школьных каникул.